宜蘭烘焙名店乳酪餅傳藏塑膠片 衛生局要求下架同批產品

宜蘭縣政府衛生局前往稽查烘焙名店，要求下架同批遭民眾發現遭摻入異物產品，並限期改正天花板油漆斑駁等不符法規問題。（宜蘭縣衛生局提供）

家住高雄的李先生，向宜蘭烘焙名店網購逾3千元伴手禮，未料在吃乳酪餅時，意外咬到一片約10元硬幣大小的「塑膠薄膜」，業者獲知補寄新品並附上小點心作為補償，宜蘭縣政府衛生局今天前往稽查，要求下架同批產品，並限期改正天花板油漆斑駁等不符法規問題。

李先生在過年期間網購宜蘭知名乳酪餅、蛋糕捲等糕點，自用也分送親友，不過在食用乳酪餅時，卻咬到疑似包裝原物料的封膜，趕緊聯繫店家，業者表示可能是製作過程中不慎摻入原物料包裝，向他提出回收商品、補寄新品及送上小點心等補償。

不過，李先生擔心同批產品是否有細碎塑膠已被吃下肚，且也有送給親友，憂心影響他人健康及送禮名聲，目前透露身體尚無不適，正等待業者進一步的檢驗回覆。

宜蘭縣衛生局今天前往稽查，初判可能是盛裝原料的塑膠袋，於製作過程中不慎掉入導致，要求業者下架同批產品計23個，另發現作業場所天花板油漆斑駁，不符合食品良好衛生規範準則規定，已責令限期改正。

衛生局表示，倘屆期複查未改善，依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並呼籲業者應落實自主管理，加強製備過程原料及成品的上市前檢視，確保所供應食品的衛生安全。

