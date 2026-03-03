天公生祝壽結合急難關懷 澎湖聖玄宮集資5萬元捐助3戶家庭

聖玄宮急難救助金，造福急難家庭。（聖玄宮提供）

農曆正月初9「天公生」，為民間敬拜玉皇大帝的重要日子，馬公市長黃健忠與夫人張書瑜前往案山聖玄宮參拜祝壽，依禮上香行禮，祈願地方平安、社區安定。

今年聖玄宮除循例辦理祝壽科儀外，也由宮主林豐國與宮內爐下弟子、善信大德發起善心集資，共募得5萬元，轉作急難關懷之用。

此次善款分別捐助3戶家庭：嵵裡里1名3歲罹患腦瘤女童發放2萬元；案山里1名就讀國小1年級、目前於台北接受治療的腦瘤女童發放2萬元；石泉里1名就讀高職、重度自閉症學生發放1萬元。相關款項均由宮內信眾自發集資完成。

林豐國表示，信仰不僅在於科儀，更在於實踐，選在天公生辦理祝壽，同步進行急難救助，將祝福化為實際支持。

黃健忠指出，家庭面臨重大疾病或特殊照顧需求時，壓力往往不只來自醫療，更來自生活層面，此次宮廟整合信眾力量投入急難救助，為有需要的家庭提供及時協助，值得肯定。市公所將持續結合民間資源，強化在地支持網絡，讓關懷能更具體、也更持續。

