彰化才有！清明節「以功代金」捐款300元送「好想兔」手工皂

民眾拜拜燒紙錢比起露天直接燃燒，改送到焚化廠透過焚化爐設施處理，大幅減少空污。（環保局提供）

下個月就是清明節了，彰化縣環保局今年繼續推動「以功代金」環保祭祀，鼓勵大家把買金紙的錢省下來捐給弱勢團體，這項政策推動數年來，彰化人的接受度越來越高，去（2025）年捐款總額突破25萬元，比前（2024）年成長快8成，顯示不少人已經慢慢習慣減燒金紙改由捐款把福報迴向先人，也減少空氣污染。

為了吸引更多人響應，環保局今年再度出招，找來社福團體合作，從3月11日到4月12日，民眾只要前往四大超商操作事務機捐款給「彰化縣」的社福單位，憑收據上傳到環保局紙錢清運Line帳號（ID:@158kcebh），就能換一包文創咖啡；如果一次捐滿300元，還加碼送一塊「好想兔Q版道士」艾草手工皂，「好想兔」穿上道士服、手拿「符咒退散」令牌化身超萌道士，可愛極了。

請繼續往下閱讀...

環保局長江培根指出，過去幾年送過順澤宮冠軍帽、芬園水粉，都很受歡迎，今年選用艾草皂，除了有保平安、洗淨的傳統意思，也是要支持在地農特產。如果不想用操作超商機台，環保局在3月28、29日也會舉辦實體快閃活動，讓民眾現場捐款直接領贈品。

為了加強推廣，環保局將在3月28、29日兩天舉辦快閃活動，當場捐就能直接領咖啡包和艾草皂。想知道快閃的地點和時間，掃一下環保局廣告文宣QR code就能查到。

針對還是習慣燒金紙才心安的民眾，環保局也沒硬性禁止，而是結合各鄉鎮市公所，在公墓和納骨塔設置紙錢集中點。民眾只要把金紙放進集中區，就會由專車載往溪州焚化廠處理，為了讓大家安心，環保局將在3月16日請法師到焚化廠舉辦淨爐科儀的祈福法會，確保焚燒過程符合民俗禮節，不會對祖先不敬。

彰化縣一年紙錢集中燒數量近1600公噸，比起露天直接燃燒，送到焚化廠透過焚化爐設施處理，大幅減少約95%的空污。清明祭祖除了捐款取代燒金紙，也可考慮鮮花祭拜或線上追思，不僅省事，也能減少火災風險。

彰化縣環保局將於3月28日、29日舉辦「以功代金」宣導快閃活動，想知道快閃的地點和時間，掃一下文宣上的QR code就能查到。（環保局提供）

今年清明節祭祖，彰化縣環保局推「以功代金」活動，今年捐款滿300元就送一塊艾草平安皂。（環保局提供）

民眾響應「以功代金」捐款給社福團體，彰化縣只要滿300元就能獲得一塊在地生產的平安皂。（環保局提供）

今年清明祭祖「以功代金」活動又來了，只要捐款就送咖啡包。（環保局提供）

