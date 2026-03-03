為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南佳里金唐殿「蕭壠香」6日起3天遶境 警公布易壅塞道路

    2026/03/03 12:58 記者劉婉君／台南報導
    佳里警分局公布佳里金唐殿「蕭壠香」8日（第3天）遶境路線易壅塞道路區塊，提醒用路人提早改道。（佳里警分局提供）

    台南佳里金唐殿丙午年蕭壠香科五朝王醮，將於6日至8日一連3天進行遶境祈福，佳里警分局今（3）日公布遶境易壅塞道路區塊，提醒用路人提早改道。

    佳里金唐殿「蕭壠香」為南瀛5大香科之一，醮典香境遍及17角頭、24村庄，尤以獲得金氏世界紀錄認證的108節百足真人蜈蚣陣著名，從5日的請王，到6日至8日的遶境，香科王轎、陣頭及蜈蚣陣遶境範圍涵蓋佳里區、七股區、西港區各宮廟。

    佳里警分局針對為期3天的遶境路線，建議用路人盡量改行替代道路，避免塞車：一、3月6日（第1天）下午3時至12時，遶境易壅塞道路區塊為佳里區東至佳東路、西至佳西路、南至新生路、北至佳北路。

    二、3月7日（第2天）下午3時至12時，遶境易壅塞道路區塊為佳里區東至延平路、西至佳西路、南至新生路、北至光華街。三、3月8日（第3天）下午3時至翌日清晨2時，遶境易壅塞道路區塊為佳里區東至佳東路（含台19線）、西至成功路、南至佳南路、北至新生路。

    佳里警分局公布佳里金唐殿「蕭壠香」7日（第2天）遶境路線易壅塞道路區塊，提醒用路人提早改道。（佳里警分局提供）

    佳里警分局公布佳里金唐殿「蕭壠香」6日（第1天）遶境路線易壅塞道路區塊，提醒用路人提早改道。（佳里警分局提供）

