鎖港后窩福德祠開放幼兒參訪 馬公市長黃健忠感謝文化傳承

馬公鎖港后窩福德祠，元宵慶典邀請幼兒園小朋友前往參觀。（馬公市公所提供）

今（3）日適逢農曆正月15元宵節，馬公市立幼兒園澎南分班前往鎖港里后窩福德祠參訪祈福，透過實地走讀地方信仰場域，讓孩子在元宵節慶認識庄頭文化。明圓幼兒園也到場交流，廟埕氣氛熱絡，為元宵節揭開序幕，馬公市長黃健忠前往福德祠致意，感謝文化傳承，讓西乞龜澎湖優良文化永世流傳。

此次活動由鎖港后窩福德祠主任委員周榮騰全程接待，委員林珮真、監事乜憲武、顧問周晨暉及管理委員會等成員共同協助。廟方介紹土地公信仰由來與地方習俗，並安排虎爺武轎示範與體驗，在專人引導下讓孩子認識傳統陣頭文化的象徵意涵。現場並準備糖果與餅乾與幼兒分享，傳達節慶祝福。

馬公鎖港里長蔡成火、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康及社區耆老也到場關心，與師生一同完成祈福儀式。廟方表示，宮廟不僅是信仰中心，更是地方文化與世代記憶的承載場域，期待透過學校參訪，讓傳統在理解中延續。

馬公市長黃健忠指出，元宵節是澎湖年度重要民俗節慶，各里宮廟長期維繫地方情感與文化脈絡。他感謝鎖港后窩福德祠主任委員周榮騰暨全體委員的協助，也肯定學校將文化教育融入日常教學。市公所支持結合在地資源辦理學習活動，讓孩子在熟悉的生活場景中理解節慶意義，培養對家鄉的認同。

馬公市長黃健忠現場發放筊杯，讓小朋友體驗擲筊樂趣。（馬公市公所提供）

