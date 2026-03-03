為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鎖港后窩福德祠開放幼兒參訪 馬公市長黃健忠感謝文化傳承

    2026/03/03 12:49 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公鎖港后窩福德祠，元宵慶典邀請幼兒園小朋友前往參觀。（馬公市公所提供）

    馬公鎖港后窩福德祠，元宵慶典邀請幼兒園小朋友前往參觀。（馬公市公所提供）

    今（3）日適逢農曆正月15元宵節，馬公市立幼兒園澎南分班前往鎖港里后窩福德祠參訪祈福，透過實地走讀地方信仰場域，讓孩子在元宵節慶認識庄頭文化。明圓幼兒園也到場交流，廟埕氣氛熱絡，為元宵節揭開序幕，馬公市長黃健忠前往福德祠致意，感謝文化傳承，讓西乞龜澎湖優良文化永世流傳。

    此次活動由鎖港后窩福德祠主任委員周榮騰全程接待，委員林珮真、監事乜憲武、顧問周晨暉及管理委員會等成員共同協助。廟方介紹土地公信仰由來與地方習俗，並安排虎爺武轎示範與體驗，在專人引導下讓孩子認識傳統陣頭文化的象徵意涵。現場並準備糖果與餅乾與幼兒分享，傳達節慶祝福。

    馬公鎖港里長蔡成火、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康及社區耆老也到場關心，與師生一同完成祈福儀式。廟方表示，宮廟不僅是信仰中心，更是地方文化與世代記憶的承載場域，期待透過學校參訪，讓傳統在理解中延續。

    馬公市長黃健忠指出，元宵節是澎湖年度重要民俗節慶，各里宮廟長期維繫地方情感與文化脈絡。他感謝鎖港后窩福德祠主任委員周榮騰暨全體委員的協助，也肯定學校將文化教育融入日常教學。市公所支持結合在地資源辦理學習活動，讓孩子在熟悉的生活場景中理解節慶意義，培養對家鄉的認同。

    馬公市長黃健忠現場發放筊杯，讓小朋友體驗擲筊樂趣。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠現場發放筊杯，讓小朋友體驗擲筊樂趣。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播