3月植樹月 林保署3/4起發送台灣原生樹苗

台東分署在植樹月活動將提供台東火刺木。（圖由林保署台東分署提供）

3月是植樹月，農業部林業保育署今（3日）表示，將自明日起於全國各地啟動贈苗活動，並會依地區選擇適合的原生特色樹種，預計將發送98種、共9萬多株台灣原生樹種苗木，林保署提醒，為響應環保，領苗民眾必須自備環保袋或容器。

每年植樹月林保署都會舉辦贈苗活動，林保署表示，今年贈送的苗木為台灣原生樹種，因此依區域選擇的苗木有不同，新竹分署提供忍冬、台灣油點草、大葉溲疏、鳳凰山茶；台中分署提供樟葉槭、燈稱花；嘉義分署提供黃楊、山胡椒、鐵線蕨、阿里山紫金牛；屏東分署提供海埔姜、日本衛矛、小葉厚殼樹、繖楊；台東分署提供牧野氏山芙蓉、都蘭山金石榴、台東柿、台東火刺木、烏柑仔；花蓮分署提供蘄艾（俗稱芙蓉）、雙花金絲桃；宜蘭分署提供竹子山十大功勞等。

林保署表示，今年植樹月最早的贈苗活動預計於4日登場，共有4場次，包含台中分署於麻必浩部落市集廣場、嘉義分署於嘉義縣政府府前廣場台灣燈會哩馬來嘉多元市集、台東分署於關山工作站、花蓮分署於花蓮縣豐濱鄉公所門口發送；最晚的贈苗活動是3月31日，宜蘭分署將於台北市北投中心新村遊客服務中心前廣場（新民路22巷口）發送；領苗方式各場次規定不同，部分活動必須持1-3月發票兌換，或者參加捐血等活動才可領取，也有部分場次可以直接排隊領取，每人限領苗木株數也不同，詳情可參閱「植樹月贈苗活動一覽表」。

林保署台中分署將在植樹月提供燈稱花。（圖由台中分署提供）

