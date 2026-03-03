為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    氣候劇變高接梨「假性著果」災損嚴重 苗縣府爭取中央救助

    2026/03/03 12:48 記者蔡政珉／苗栗報導
    氣候劇變夾擊！苗栗高接梨災損嚴重，縣府爭取中央救助。圖為嫁接成功率低、結果狀況差畫面。（楊恭林提供）

    氣候劇變夾擊！苗栗高接梨災損嚴重，縣府爭取中央救助。圖為嫁接成功率低、結果狀況差畫面。（楊恭林提供）

    苗栗縣為農業大縣，其中高接梨為重要經濟作物。不過，卓蘭鎮長詹錦章、苗栗縣議員楊恭林接獲農民反映，氣候變化劇烈，高接梨嫁接後因授粉異常，出現假性著果，導致農民需多次翻刀嫁接，並反映給立委邱鎮軍與苗縣府，經會勘後，苗縣府表示卓蘭、大湖兩大產區損害不輕，將持續會勘其他鄉鎮狀況報請中央爭取天然災後救助。

    苗栗縣政府農業處農務科指出，前日已完成卓蘭、大湖兩大產區會勘，昨日持續會勘三灣鄉高接梨受災情形，其他栽種較少鄉鎮也會持續釐清受災狀況，之後提報全縣高接梨受損爭取農業部天然災後救助。

    楊恭林說，高接梨於嫁接期間天氣時而寒冷、時而升溫狀況，氣候變化劇烈造成高接梨嫁接後因授粉異常，出現假性著果甚至落果，令梨農深感困擾，經多次翻刀增加成本，且成功率亦偏低，梨農生計受影響，因此向邱鎮軍、苗縣府反映後會同公所與農政單位會勘，初估受害高接梨達3成。

    詹錦章則說，去年底至今年初氣溫變動大使得冷熱交替，加上雨量稀少。原本完成嫁接、準備迎接花期的梨穗，遭寒害與乾旱雙重夾擊，形成複合型災損，不少果園出現花苞乾枯、授粉失敗及假性著果等情形，初估災損約3至4成。

    大湖地區農會表示，除了天氣變化影響高接梨嫁接，大湖地區容易因吹南風影響，導致嫁接失敗，農民必須重複嫁接，且成功率不高造成損害。

    三灣鄉長李運光說，受日前寒流影響，三灣鄉梨穗嫁接情形不佳，農友憂心產量受損，將積極爭取寒害現金救助，盼減輕農友損失與壓力。

    熱門推播