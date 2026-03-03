台東元宵聯合遶境中午從天后宮起駕 72宮廟神將巡境安民

台東元宵遶境中午在天后宮廣場點燃轟天巨響的起馬炮。（記者黃明堂攝）

震撼人心的「起馬炮」巨響，連一旁維持秩序的警察都禁不住伸手掩耳，台東一年一度的宗教盛事元宵聯合遶境活動，今天中午在台東天后宮起駕。現場煙硝漫天、鼓樂齊鳴，共同為這場為期兩天的巡境祈福活動揭開序幕，傳送熱騰騰的元宵節慶歡樂氣氛。

起駕儀式現場喜氣洋洋，台東天后宮廟埕前，由縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立法委員陳瑩、黃建賓、台東市長陳銘風等多位地方首長與民意代表，與天后宮董事長林有德及廟方幹部共同執香祈福，敲響大鑼，隨後接力點燃巨大的「起馬炮」，足以震動大地的轟然巨響，正式宣告台東元宵遶境巡行開始。

請繼續往下閱讀...

在起駕儀式後，現場鑼鼓喧天，由「千里眼」、「順風耳」兩大將軍神偶威風領頭，神將身上掛滿了象徵平安的「繼光餅」，吸引不少民眾目光。今年共有逾70家宮廟參與遶境，在細雨中前行，共同心祈求台東全境風調雨順、歲月靜好。

此次由台東天后宮主辦的聯合遶境，將進行為期兩天的市區巡行。各宮廟神將盡出，還有裝扮亮眼的傳統藝閣車與神轎隊伍。雖然今日天候稍有微雨，但絲毫未減信眾的熱情。沿途更有不少家庭與店家早已準備好香案與鞭炮，準備迎接神駕，驅散過去一年的陰霾，迎來新春的萬象更新。

台東市天后宮主辦的元宵聯合遶境中午由千里眼與順風耳前導起駕。（記者黃明堂攝）

台東市天后宮主辦的元宵聯合遶境中午起駕。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法