野柳神明淨港文化祭 3尾龍膽石斑拍出33萬8千元

2026「野柳神明淨港文化祭」今天（3日）早上舉行，新北市副市長劉和然（圖中）與民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（左三）2人化身叫賣哥，在台上主持龍膽石斑愛心拍賣活動，為新北市政府愛心大平台帶來進帳33萬8千元。（記者俞肇福攝）

北台灣元宵宗教盛事—2026「野柳神明淨港文化祭」於今天（3日）早上，在萬里區野柳保安宮前盛大舉行，吸引大批信眾與遊客湧入港區共襄盛舉。新北市副市長劉和然與民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧、新北市議員張錦豪、白珮茹、觀光旅遊局長楊宗岷與萬里區長黃雱勉，共同祝福國泰民安漁獲滿艙，並參與3尾龍膽石斑愛心拍賣共33萬8千元，所得全數捐給新北市愛心大平台，將海洋祝福轉化為公益行動。

「野柳神明淨港文化祭」活動由「淨海巡洋」揭開序幕，12艘漁船載著神尊繞行港灣，象徵巡視海域、庇佑漁民；隨後重頭戲「神明淨港」震撼登場，野柳漁村壯丁4人1組抬神轎，依序躍入海中洗淨穢煞。緊接著「神明過火」儀式，勇士赤腳踏過炭火，完整展現全台獨有「水裡來、火裡去」的祈福科儀，寓意消災解厄、迎福納吉。

請繼續往下閱讀...

歷年最受矚目的「百人跳水」今年報名參與踴躍，其中網紅「前反骨男孩」瑋哥偕同「馬來西亞籍」AI講師波力士、「中東裔」漢堡兄弟哎喲，3人組成「兩光馬馬虎虎合唱團」，並裝扮成老虎和斑馬淨港初體驗。還有來台10年熱愛台灣的烏克蘭女孩華樂蒂也首次參與淨港，她表示烏克蘭也有跳水祈福活動，這次是她在台灣第一次參與神明淨港，直呼太有趣了。

淨港勇士有人化身最夯的「阿凡達」、還有「神力女超人」、「繽紛彩虹馬」等創意造型，並現場高喊「馬上發財」、「馬上成功」等祝福語，為莊嚴儀式增添熱鬧喜氣。

劉和然表示，野柳神明淨港文化祭為北台灣元宵宗教盛事，每年吸引眾多國內外旅客參與，除傳統祭儀祈求開漳聖王庇佑風調雨順、漁產豐收外；現場同步推出漁貨愛心拍賣、限量「新鱻尚讚」海鮮禮盒、平安貼紙與湯圓發放及摸彩活動，並結合「我的新北市app」完成指定任務領取新北幣100元折價券，帶動會場與在地商圈消費。

新空間國際有限公司總經理湯錦惠（前右）與副總經理林俊毅（前左）共襄善舉，以6萬8千元拍下重達68台斤的龍膽石斑。（記者俞肇福攝）

2026「野柳神明淨港文化祭」今天（3日）早上舉行，野柳漁村壯丁抬神轎縱身入海，托著神轎淨港除穢，祈求風調雨順。（記者俞肇福攝）

2026「野柳神明淨港文化祭」今天（3日）早上舉行，野柳漁村壯丁抬神轎縱身入海，托著神轎淨港除穢，祈求風調雨順。（記者俞肇福攝）

2026「野柳神明淨港文化祭」今天（3日）早上舉行，野柳漁村壯丁抬神轎縱身入海，托著神轎淨港除穢，祈求風調雨順。（記者俞肇福攝）

2026「野柳神明淨港文化祭」今天（3日）早上舉行，野柳漁村壯丁抬神轎縱身入海，托著神轎淨港除穢，祈求風調雨順。（記者俞肇福攝）

2026「野柳神明淨港文化祭」今天（3日）早上舉行，野柳漁村壯丁抬神轎赤足踏過炙熱木炭，祈福四境安寧。（記者俞肇福攝）

網紅 「前反骨男孩」瑋哥偕同「馬來西亞籍」AI講師波力士、「中東裔」漢堡兄弟哎喲，3人組成「兩光馬馬虎虎合唱團」，偕同烏克蘭女孩（圖右）4人一同解鎖跳水淨港體驗。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法