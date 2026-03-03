為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北新春就博會釋1500職缺 內需產業缺工仍嚴重

    2026/03/03 12:10 記者賴筱桐／新北報導
    2026新北市新春就業博覽會今天登場。（記者賴筱桐攝）

    2026新北市新春就業博覽會今天登場。（記者賴筱桐攝）

    新北市勞工局今天上午10點至下午3點，在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市新春就業博覽會」，邀請54家廠商參與，釋出1500個職缺，市長侯友宜到場發放福袋，祝福廠商找到好人才、求職者找到好工作。勞工局長陳瑞嘉說，近年內需產業人力需求旺盛，許多企業開出職缺，仍面臨找不到人的情況。

    勞工局表示，為填補因年終後離職的人力缺口，農曆年後求才需求明顯升溫，許多企業積極從轉職潮中招攬優秀人才，本次就博會中，旅宿餐飲業的職缺占比3成7，其次為科技製造業，職缺占比約3成。

    陳瑞嘉表示，今年1月全國失業率為3.29%，代表就業機會多，找工作的人少，很多人不需要工作、不想工作，或是礙於疾病因素無法工作，台灣經歷武漢肺炎疫情之後，內需產業人力需求旺盛，加上少子化、高齡化的人口結構影響，包括餐飲、物流、批發零售或一般服務業等內需產業，都面臨缺工問題，雖然企業持續開出職缺徵才，但不容易找到人或是流動率高，年輕人常因為薪資優渥而跳槽。

    陳瑞嘉分析，製造業之前受到美國關稅政策影響，人力需求下滑，後來美國總統川普的對等關稅被聯邦最高法院判決違憲，最近製造業開始啟動徵才，但廠商持續觀望，畢竟可能要隨時因應國際局勢和政策變化而調整人力布局，廠商態度趨於保守，不見得會一口氣把所有職缺補足。

    本次就業博覽會中，科技製造業的職缺占比約3成。（記者賴筱桐攝）

    本次就業博覽會中，科技製造業的職缺占比約3成。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜到就業博覽會現場發放福袋，祝福廠商找到好人才、求職者找到好工作。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜到就業博覽會現場發放福袋，祝福廠商找到好人才、求職者找到好工作。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜至就業博覽會現場發放福袋，祝福廠商找到好人才、求職者找到好工作。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜至就業博覽會現場發放福袋，祝福廠商找到好人才、求職者找到好工作。（記者賴筱桐攝）

