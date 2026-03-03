托盟民調翻轉傳統價值 近7成人認同有資源可非婚育兒

民團透過網路民調發現，只要制度到位，高比例的台灣女性就會支持非婚育兒。（記者吳柏軒攝）

傳統需要男女雙方結婚組成家庭才可生兒育女，但隨現代人際關係與社會複雜化，托育及就業政策催生聯盟（托盟）拋出：「不結婚能否生小孩？」議題，今（3日）公布網路民調，指出沒有制度保障，71.3％不認同非婚育兒，但只要財產、扶養、同居等有保障，認同非婚育兒比例達68％，翻轉傳統價值。

托盟召集人王兆慶指出，2月13日發出網路問卷、2月24日止共回收1305份，其中88.5％為女性，包含詢問是否支持非婚伴侶生育？若無制度保障，高達71.3％認為不適合養小孩，但若制度保障對孩子及伴侶的撫養義務、同居義務及一定程度財產繼承權，填答者逆轉為68％支持。

問卷也問是否支持單身女性育兒？若公托、反歧視環境、親職教育、友善職場等不到位，61.3％不支持，但若資源皆到位，態度同樣逆轉，支持比例達到69.5％。王兆慶分析，顯示台灣社會對非婚育兒已不是道德審判，而是務實判斷，有資源就支持，沒資源就反對。

台灣女人連線理事長林綠紅表示，姻親是不少女性不想結婚的原因之一，而女性生育有生理時鐘壓力，即便近年地方政府補助「社會性凍卵」，但人工生殖法仍規定需結婚且不孕者才能使用，盼制度脫鉤、讓單身女性可以使用技術。

婦女新知基金會政策部主任李盈學認為，不管有無婚姻關係，政府應提供平價資源保障家長育兒，強調單親貧窮並非個人做錯，而是體制懲罰，因育兒社福多傾向提供給雙親家庭。

全國教保產業工會監事陳亮吟指出，在幼兒園看到多元型態家庭，包含單親、隔代教養及同志家庭，但單親者遇到孩子生病，比一般家庭更有困境及挑戰，落實優質公共化托育，才能讓婦女安心生育。

台灣家長教育聯盟常務監事謝國清強調，過去有孩子監護權者叫父母，現在已改成「直接照顧者」，另提到，台灣生育率從1％多降到0.87％，觀察年輕人不生育、維持單身或同居狀態，姻親關係是很大阻礙，也提到墮胎率高，是未婚與單身者若生育將面對社會歧視。

托育及就業政策催生聯盟透過問卷發現，制度及資源到位，非婚或單身育兒的態度將逆轉支持，顯示民眾對該議題是務實判斷而非道德審判。（記者吳柏軒攝）

