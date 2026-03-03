為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    空氣會說話！台南兩幼兒園奪「優良級」認證 教室健康看得見

    2026/03/03 12:04 記者洪瑞琴／台南報導
    麻豆幼兒園通過環境部室內空氣品質自主管理認證優良級標章。（圖由南市教育局提供）

    麻豆幼兒園通過環境部室內空氣品質自主管理認證優良級標章。（圖由南市教育局提供）

    教室空氣品質不再「看不到、摸不著」！南市關廟幼兒園與麻豆幼兒園雙雙通過環境部「114年度室內空氣品質自主管理認證」，並獲得最高等級「優良級」標章。兩校以校園為核心主體，從設備升級到數據管理全面強化，讓空氣品質透明化、可視化，也讓家長對孩子的學習環境更加安心。

    認證著重於二氧化碳、甲醛、懸浮微粒與細菌等四大關鍵指標，涵蓋通風效能、建材安全及環境衛生等面向。台南市長黃偉哲表示，校園空氣品質是守護學童健康的第一道防線。成長階段的幼童相較成年人更容易受到室內空氣污染的危害。雖然幼兒園尚未被列為必須依法納管的指定場所，但兩校主動以更嚴謹態度檢視教室環境，展現對幼兒健康的重視。

    麻豆幼兒園長郭銘真表示，園內各教室均設置空氣清淨機、冷氣設備與二氧化碳偵測器（IAQS），透過即時監測掌握室內空氣品質變化。當戶外空品不佳時，師生可在教室內啟動淨化設備，維持良好空氣狀態；平日則透過定期巡檢與數據紀錄，適時調整通風換氣量，讓科技成為守護健康的日常工具。

    關廟幼兒園則在專業輔導下，全面盤點校內通風條件與潛在風險點，升級抽風扇與迴風板配置，改善室內對流效率，同時加裝簡易監測儀器，建立數據化管理機制。園長高淑嫻表示，教職員也透過參與計畫培訓，更深入了解室內空氣品質的意義與影響因素，讓管理不只是設備更新，更是觀念提升。

    關廟幼兒園空品宣導。（圖由南市教育局提供）

    關廟幼兒園空品宣導。（圖由南市教育局提供）

