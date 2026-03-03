台灣橋梁計畫第7場演講登場 諾獎得主葛瑞格利．溫特談「抗體革命」

中央研究院「台灣橋梁計畫」（Taiwan Bridges）第7場演講昨日舉行，邀請英國劍橋大學三一學院院士、2018年諾貝爾化學獎得主葛瑞格利．溫特博士爵士演講，中研院院長廖俊智親自接待。（圖由中研院提供）

中央研究院「台灣橋梁計畫」（Taiwan Bridges）第7場演講昨日舉行，邀請英國劍橋大學三一學院院士、2018年諾貝爾化學獎得主葛瑞格利．溫特博士爵士（Dr. Sir Gregory P. Winter）分享抗體藥物相關議題，他更分享，自己近年投入小型雙環胜肽（bicyclic peptides）的研發，此類分子可模擬抗體的高專一性，同時具備較佳的組織滲透性與化學穩定性。

溫特爵士與George P. Smith因發展噬菌體展示技術（phage display）共享2018年諾貝爾化學獎；Frances H. Arnold則因酶的定向演化研究同獲該項殊榮。他此次以「抗體革命」為題，闡述抗體藥物如何從基礎科學研究出發，透過工程化的創新走向臨床應用，並展望抗體領域未來的發展方向。

中研院院長廖俊智致詞時表示，「以演化為工具」的研究思維，是當代生物醫學研究的重要核心。當抗體不再只是免疫系統的天然產物，而是可經由設計、人工演化的分子，生物醫學研究便由發現導向進一步邁向工程化的新階段。

溫特爵士回顧抗體工程的發展歷程，梳理其如何透過分子工程與臨床驗證，逐步成為現代醫療的重要支柱。他表示，近年全球重要藥物中，單株抗體已成為其中的關鍵類別。然而，抗體分子體積龐大、組織穿透能力有限，且多需注射給藥、製造成本較高，仍是待克服的挑戰。

講座主持人、中研院細胞與個體生物學研究所特聘研究員吳漢忠表示，噬菌體展示技術使科學家能從龐大抗體基因庫中快速篩選出具高度專一性與親和力的抗體分子，此技術提升抗體開發的效率與可控性，成為治療性抗體研發的重要技術基礎之一。

「台灣橋梁計畫」由中研院攜手國內11所國內學研機構，與世界和平基金會（International Peace Foundation）共同推動，致力促進台灣與全球頂尖學者的深度交流。本月27日將邀請2014年諾貝爾生醫獎得主，愛德華．莫澤（Edvard I. Moser）博士，帶來「大腦的GPS：我們如何知道自己在哪裡」（The brain’s GPS: How we know where we are）」演講。

