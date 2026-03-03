清明連假高鐵加開191列次 3/5零時開放訂票

台灣高鐵公司今天宣布，4月2日至7日規劃清明假期疏運，期間加開191班次列車，總計6天提供1162班次的旅運服務。（記者黃宜靜攝）

台灣高鐵公司今天宣布，為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日至7日規劃清明假期疏運，期間加開191班次列車，包括南下73班、北上118班，總計6天提供1162班次的旅運服務。加開班次從3月5日零時起開放訂票。

高鐵公司指出，為服務旅客於3月中、下旬提前返鄉掃墓及因應各地各種大型活動辦理的旅運需求，自3月13日至29日連續3週實施週末短期增班，期間共增開78班次列車，包括南下44班、北上34班，同樣自3月5日凌晨零時起開放購票，旅客可提早預訂。

請繼續往下閱讀...

高鐵公司指出，依據旅運需求，特別於清明疏運期間提供13班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節），以加強服務旅客。搭乘延後收班車次的旅客，可預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。

高鐵公司表示，也將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括：4月2日15至20時及4月3日7至15時南下方向，與4月6日12至21時北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站的區間列車，配置9節自由座車廂，往返台中以北各站旅客可多加利用，並配合站務人員引導、分流搭乘，即可儘速抵達目的地。

高鐵公司指出，清明疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項優惠。

高鐵公司提醒，旅客可透過網路訂票系統、高鐵合作的便利商店及「T-EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法