為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    清明連假高鐵加開191列次 3/5零時開放訂票

    2026/03/03 11:53 記者黃宜靜／台北報導
    台灣高鐵公司今天宣布，4月2日至7日規劃清明假期疏運，期間加開191班次列車，總計6天提供1162班次的旅運服務。（記者黃宜靜攝）

    台灣高鐵公司今天宣布，4月2日至7日規劃清明假期疏運，期間加開191班次列車，總計6天提供1162班次的旅運服務。（記者黃宜靜攝）

    台灣高鐵公司今天宣布，為服務清明連假期間返鄉掃墓及出遊的旅客，自4月2日至7日規劃清明假期疏運，期間加開191班次列車，包括南下73班、北上118班，總計6天提供1162班次的旅運服務。加開班次從3月5日零時起開放訂票。

    高鐵公司指出，為服務旅客於3月中、下旬提前返鄉掃墓及因應各地各種大型活動辦理的旅運需求，自3月13日至29日連續3週實施週末短期增班，期間共增開78班次列車，包括南下44班、北上34班，同樣自3月5日凌晨零時起開放購票，旅客可提早預訂。

    高鐵公司指出，依據旅運需求，特別於清明疏運期間提供13班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節），以加強服務旅客。搭乘延後收班車次的旅客，可預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。

    高鐵公司表示，也將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括：4月2日15至20時及4月3日7至15時南下方向，與4月6日12至21時北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站的區間列車，配置9節自由座車廂，往返台中以北各站旅客可多加利用，並配合站務人員引導、分流搭乘，即可儘速抵達目的地。

    高鐵公司指出，清明疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項優惠。

    高鐵公司提醒，旅客可透過網路訂票系統、高鐵合作的便利商店及「T-EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播