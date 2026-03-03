劇情超展開！立筊誤擲又立筊 竹山克明宮現「上下同心」神蹟

竹山克明宮有婦人（右）不慎誤拿立筊來擲筊，竟又擲出立筊，民俗專家廖大乙（中）為此加贈1面金牌，廟方主委楊非武（左）也認為是神蹟再添一樁。（記者劉濱銓攝）

南投縣竹山克明宮春節迎來遊學太子爺駐駕過年，期間舉辦擲筊博金牌活動，初二就出現「立筊」，持續到農曆14日仍屹立不倒，惟當天有劉姓婦人誤拿桌上立筊來擲筊，豈料劇情「超展開」，才擲第2筊就在地上又出現立筊，廟方認為桌上、桌下出現立筊，代表該廟「上下同心」，也令信眾直呼神蹟再添一樁。

主祀遊學太子爺的民俗專家廖大乙表示，為感謝克明宮邀請太子爺駐駕，他在春節初一至初六提供6面金牌，讓到廟拜拜的信眾能擲筊博金牌，活動在初二就有女信眾在桌上擲出立筊，當場他就加碼致贈1面金牌。

之後經過12天，就在2日（農曆14日）卻有劉姓婦人誤拿桌上立筊來擲筊，沒想到竟又擲出立筊，為此他也加送1面金牌給婦人，今農曆15日元宵節，剛好遊學太子爺也要移駕至南部，立筊神蹟「有頭有尾」，也讓太子爺駐駕驚奇連連。

擲出立筊的劉姓婦人表示，當天拜拜是要為家人求平安符，剛好看到桌上有筊杯，也沒注意到告示與立筊狀態就直接拿起來擲，起初先是「笑杯」，再來就是立筊，之後廟方也替她請示神明，順利求得平安符，對於不慎誤拿立筊感到「歹勢」。

克明宮主委楊非武指出，廟內大殿地磚光滑不易出現立筊，此次立筊再現雖是婦人無心為之，但桌上、桌下各現立筊，也展現該廟神蹟，以及全廟「上下同心」之意，之後立筊還會繼續擺放展示，並加強告示避免再有民眾誤拿。

竹山克明宮春節舉辦擲筊博金牌，初二就有人擲出「立筊」。（資料照）

