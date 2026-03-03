彰市大埔路友善人行道上路1年挨轟 林世賢：縣府做的卻是我被罵

彰化市長林世賢強調大埔路友善人行道是縣府所做，地方卻誤以為是市公所做的，讓他背負罵名。（記者湯世名攝）

彰化市大埔路作為全縣第1條標線型人行道（友善人行道），去年1月上路至今滿1年餘，正反兩面意見「對戰」至今，今天（3日）地方集結抗議指出，沿線機車停車格嚴重不足，也沒有汽車停車格，導致大家都亂停，嚴重妨礙店家出入，生意大受影響，「大埔路已死」；市長林世賢則說，這裡是縣府鋪設，市民卻以為是市公所做的，「害我背黑鍋被罵」，希望縣府能針對缺失盡快邀集地方開會檢討改善。

對於大埔路地方抗議，縣府工務處表示，大埔路友善人行道從去年1月劃設後，已依民眾反映內容於同年6月針對住戶門前出入需求、路口轉角人行道內縮、增設裝卸貨專用車格、無號誌入口增劃停止線、讓路線，以及12月針對巷口T字標線改網狀線、商家門前綠底人行道改臨時停車區等完成改善，後續將持續彙整地方意見，視實際使用情況滾動式檢討修正。

彰化市長林世賢、地方民眾今天齊聚大埔路，有店家抗議指出，他的店前機車停車格竟然只有3格，經常停滿機車，導致顧客上門消費根本無處可停，這樣他們如何做生意？另有業者指出，友善人行道他們絕對支持，但沿線劃設的白線格，變成機車、汽車免費停車處，一停就是一整天，店家根本無法出入，如此一來將導致大埔路從此沒落。

彰化市長林世賢表示，大埔路友善人行道是縣府劃設，地方卻誤會是市公所做的，害他「背黑鍋」被罵；此措施上路後，大埔路車禍事故不斷，儼然成為全縣車禍發生率最高的地方，但問題出在哪裡，縣府都沒有公告；當地居民、店家都贊成劃設友善人行道，但希望縣府能跟地方充分溝通並改善。

地方向彰化市長林世賢（右）反映大埔路友善人行道車輛亂停影響出入。（記者湯世名攝）

彰化市大埔路友善人行道上路1年餘，支持與反對意見開戰至今。（記者湯世名攝）

