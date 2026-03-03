新北攜手青年署、國際單位推動海外見學 今分享成果

新北市教育局與教育部青年署、加拿大高貴林學區教育局等單位推動海外見學計畫，今日也舉行新北海外見學成果發表。（記者黃子暘攝）

為幫助學子在國際探索、交流，新北市教育局與教育部青年署、加拿大高貴林學區教育局等單位推動海外見學計畫，今日也舉行新北海外見學成果發表，分享新北學子去年前往加拿大、日本、美國及法國等國的見學成果。教育局長張明文說，希望學子學習從課本走向世界，培育勇於思考、付諸行動的實踐力，今年度規劃「頂尖金手國際產業見學」等4大航線，將帶領學子前往義大利、日本、南韓等國家見學。

張明文說，新北市與中央、國際單位、民間團體與學校共同協力，建構國際人才培育藍圖；今年4大特色航線針對不同專長的孩子設計，「頂尖金手國際產業見學」為技藝優良且獲獎師生設計，預計4月前往義大利、日本及韓國見學；「跨域適性國際產業見學」鎖定國高中生與新二代學子，從航太、半導體等新興科技到工業群、藝術群等多元領域，強化產業對接等；「深耕學術文化海外留學」透過雙聯學制課程與一年海外留學獎助學金計畫，拓展學術深度；青年署則推動「青年百億海外圓夢」，鼓勵青年自主提案，把國外見學升級為行動實踐。

教育局介紹，去年度青年圓夢組有前往加拿大的「加點外交力！」計畫及日本「藝起上島吧」的瀨戶內海藝術探索；新北專屬的國際產業見學組有淡水商工日本餐飲見學、樟樹國際實中赴美技職跨域交流與法國國際創新美學時尚職人培育等。

教育局表示，市府系統性推動教育國際化，每年投入1000萬餘元經費，支持500多位師生出國學習，盼助學子在實踐歷程中培養專業能力。

