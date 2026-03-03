幼兒自種蔬菜義賣 為家扶籌募助學金

小朋友響應北台南家扶的義賣活動，幫助弱勢。（記者吳俊鋒攝）

北台南家扶中心今天在歸仁區結合育仁幼兒園進行義賣活動，小朋友採收自己在校內開心農場栽種的蔬菜，擺攤做公益，為弱勢孩子籌募助學金，場面溫馨。

家扶基金會串聯全台各中心，辦理134場「無窮世代新春義賣」，育仁幼兒園已是第4年響應北台南家扶無窮世代義賣，今天一早在師長帶領下，全校300名師生動員，分工合作忙著摘菜，並佈置攤位，號召社區民眾以及街坊鄰居來採買，幫助弱勢孩子，脫離醫療困境，看見改變的未來。

請繼續往下閱讀...

園長許惠淨表示，小朋友們展售親手栽種的無毒蔬菜，以及自製的茶樹清潔液，還有玩具、手錶與襪子等物品，活動下午登場，期待社會大眾共同響應家扶迎新春無窮義賣，幫助弱勢家庭。

許惠淨認同教育的重要性，弱勢孩子常受限於家庭因素輸在人生的起跑點，因此全力配合義賣活動。原本學校就有推動食農教育體驗，蔬果都由小朋友輪流澆水照顧，體驗「從無到有」的栽培歷程，成就感十足，另有師生製作的天然茶樹清潔液，以及熱心家長捐贈的玩具、手錶、襪子。

北台南家扶表示，目前中心扶助家庭約880戶、1470位兒少，因有超過7成的扶助家庭需照顧重大傷病與慢性疾患的家人，在疾病支出、收入不足的交替影響下，讓孩子的成長和學習需求容易被忽略，需要各界共同關懷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法