北市木柵路一段施工縮減車道 捷運局：尖峰時間禁行大貨車進入

捷運環狀線南環段「Y04」站施工，台北市文山區木柵路一段昨天（2日）迎來架設圍籬後縮減車道後的首上班日，8點半前往木柵方向一度回堵至新北市新店區，8點半後換對向持續湧入大量汽機車流，甚至還有砂石車，不少塞在車陣中的民眾被嚇到，今早連忙改道，用路人直呼出奇順暢，與昨天相比有如天壤之別。捷運局回應，經與交通單位會勘進行微調，包括尖峰時間禁行大貨車進入。

捷運局表示，除了尖峰時間禁行大貨車進入木柵路一段工區範圍（景美溪橋至辛亥路）；研議調整部分施工圍籬與路段人行道空間、車道線型和寬度，加派員警和義交指引交通，交控中心另視車流情形調整秒數，重新檢視調整時制計畫，現場觀察調整後已無回堵情形。

捷運局指出，施工前、後會勘已邀集新北市交通局等相關單位，且於新北市境內設置CMS，並請新北市加強向市民宣導改道，施工單位將持續監控車流情形，適時會同相關單位研議改善對策。

捷運局表示，今天早上8點左右木柵路一段車多但車流順暢，義交勤務正常。（捷運局提供）

