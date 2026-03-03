為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市木柵路一段施工縮減車道 捷運局：尖峰時間禁行大貨車進入

    2026/03/03 11:28 記者董冠怡／台北報導
    木柵路一段工區範圍，尖峰時間禁行大貨車進入。（資料照）

    木柵路一段工區範圍，尖峰時間禁行大貨車進入。（資料照）

    捷運環狀線南環段「Y04」站施工，台北市文山區木柵路一段昨天（2日）迎來架設圍籬後縮減車道後的首上班日，8點半前往木柵方向一度回堵至新北市新店區，8點半後換對向持續湧入大量汽機車流，甚至還有砂石車，不少塞在車陣中的民眾被嚇到，今早連忙改道，用路人直呼出奇順暢，與昨天相比有如天壤之別。捷運局回應，經與交通單位會勘進行微調，包括尖峰時間禁行大貨車進入。

    捷運局表示，除了尖峰時間禁行大貨車進入木柵路一段工區範圍（景美溪橋至辛亥路）；研議調整部分施工圍籬與路段人行道空間、車道線型和寬度，加派員警和義交指引交通，交控中心另視車流情形調整秒數，重新檢視調整時制計畫，現場觀察調整後已無回堵情形。

    捷運局指出，施工前、後會勘已邀集新北市交通局等相關單位，且於新北市境內設置CMS，並請新北市加強向市民宣導改道，施工單位將持續監控車流情形，適時會同相關單位研議改善對策。

    捷運局表示，今天早上8點左右木柵路一段車多但車流順暢，義交勤務正常。（捷運局提供）

    捷運局表示，今天早上8點左右木柵路一段車多但車流順暢，義交勤務正常。（捷運局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播