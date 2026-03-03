跨域建置防詐防護網 新北樹林地政所與農會簽署合作計畫

新北市樹林地政事務所聯手樹林區農會簽署防詐合作計畫，讓防詐推廣效益極大化。（圖由樹林地政事務所提供）

詐騙手法不斷翻新，新北市樹林地政事務所為守護市民財產安全、減少不動產交易糾紛，日前與樹林區農會正式簽署「防詐合作計畫」，作為新北市首個與農會跨域合作簽署的地政機關，雙方對政策法令與服務議題的不定時交流，讓防詐推廣效益極大化，深度結合地政與金融服務，共同守護居民資產。

樹林地政事務所指出，本次合作計畫的核心在結合地政專業與農會第1線的金融服務，透過農會於顧客辦理房屋貸款或信託等涉及不動產登記業務時，主動說明並協助顧客併案辦理「地籍異動即時通」服務，讓顧客第1時間獲得不動產異動通知；另對農會內部辦理防詐教育訓練，將防詐資源與資訊共享，共同培育防詐推廣人員，將正確的防詐知識帶入鄰里，擴大推廣效益。

樹林地政事務所主任黃美娟表示，地政事務所雖然具備登記審查專業，但若能結合農會對客戶資金動向的敏銳觀察，將能更早阻止詐騙發生，作為新北市首個達成與農會跨域合作簽署的地政機關，樹林地政事務所期許扮演「開路先鋒」的角色，強化公私部門的合作實質成效。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

