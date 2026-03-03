為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「雨馬」總彩排 翁章梁讚「台灣燈會主秀」不容錯過

    2026/03/03 11:22 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁跳起「雨馬」舞。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁跳起「雨馬」舞。（記者蔡宗勳攝）

    紙風車劇團客家親子劇「雨馬」將在2026台灣燈會表演6場，2日晚上總彩排時，嘉義縣長翁章梁全程參與，半個小時的緊湊演出，翁章梁看得讚不絕口，誇稱「雨馬」絕對是台灣燈會「主秀」之一，不容錯過，歡迎大家來嘉賞燈看演出。

    「雨馬」是由客家委員會與紙風車劇團攜手製作，改編自作家小野的繪本故事，於2021年推出；作品誕生於全球新冠疫情蔓延、人心不安的時代背景，許多孩子因疫情而無法外出、失去日常生活的快樂。劇作也因此承載著撫慰人心、陪伴成長的深意。

    高10公尺、長13公尺的巨型「雨馬」進駐燈會嘉義縣主舞台區後，就引發大家關注，每次彩排都吸引許多人在警戒區外遠眺拍攝，可說是未演先轟動。

    昨天晚上紙風車劇團創辦人李永豐南下主持總彩排，不曾看過「雨馬」演出的翁章梁也前來開箱，翁章梁對豪華的開場讚不絕口，火舞演出更是看得瞠目結舌，看到精彩處不忘鼓掌叫好，最後還和兩隻小「雨馬」跳起「雨馬」舞，氣氛十分熱絡。

    而當另一齣客家親子劇「燈怪」主角大型「燈怪」出場與「雨馬」會合時，翁章梁更是驚呼連連，直說可愛度破表。

    翁章梁指出，「雨馬」在燈會期間將有34場燈光秀，4日至6日晚上還各有兩場精華版演出，歡迎全國各地的遊客把握機會來嘉義觀賞令人目不暇給的燈會與「雨馬」精彩的演出。

    「雨馬」總彩排的火舞演出。（記者蔡宗勳攝）

    「雨馬」總彩排的火舞演出。（記者蔡宗勳攝）

    令人目不暇給的火舞演出。（記者蔡宗勳攝）

    令人目不暇給的火舞演出。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播