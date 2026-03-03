「雨馬」總彩排 翁章梁讚「台灣燈會主秀」不容錯過

嘉義縣長翁章梁跳起「雨馬」舞。（記者蔡宗勳攝）

紙風車劇團客家親子劇「雨馬」將在2026台灣燈會表演6場，2日晚上總彩排時，嘉義縣長翁章梁全程參與，半個小時的緊湊演出，翁章梁看得讚不絕口，誇稱「雨馬」絕對是台灣燈會「主秀」之一，不容錯過，歡迎大家來嘉賞燈看演出。

「雨馬」是由客家委員會與紙風車劇團攜手製作，改編自作家小野的繪本故事，於2021年推出；作品誕生於全球新冠疫情蔓延、人心不安的時代背景，許多孩子因疫情而無法外出、失去日常生活的快樂。劇作也因此承載著撫慰人心、陪伴成長的深意。

高10公尺、長13公尺的巨型「雨馬」進駐燈會嘉義縣主舞台區後，就引發大家關注，每次彩排都吸引許多人在警戒區外遠眺拍攝，可說是未演先轟動。

昨天晚上紙風車劇團創辦人李永豐南下主持總彩排，不曾看過「雨馬」演出的翁章梁也前來開箱，翁章梁對豪華的開場讚不絕口，火舞演出更是看得瞠目結舌，看到精彩處不忘鼓掌叫好，最後還和兩隻小「雨馬」跳起「雨馬」舞，氣氛十分熱絡。

而當另一齣客家親子劇「燈怪」主角大型「燈怪」出場與「雨馬」會合時，翁章梁更是驚呼連連，直說可愛度破表。

翁章梁指出，「雨馬」在燈會期間將有34場燈光秀，4日至6日晚上還各有兩場精華版演出，歡迎全國各地的遊客把握機會來嘉義觀賞令人目不暇給的燈會與「雨馬」精彩的演出。

「雨馬」總彩排的火舞演出。（記者蔡宗勳攝）

令人目不暇給的火舞演出。（記者蔡宗勳攝）

