教育部全額補助1.5個月薪資 助青年投入在地實踐與公共參與

教育部推動「2026年青年暑期社區職場體驗計畫」，正開放全台非營利組織（NPO）提案申請，邀請投入社區發展或社會公益的團體提供暑期職缺，讓青年學生走入地方、累積實務經驗。教育部青年署科長徐毅宏表示，今年徵件已進入倒數階段，申請期限至3月13日中午12時止，有意參與的團體組織可把握時間至「RICH職場體驗網」線上提案。

徐毅宏指出，該計畫由政府全額補助每名學生1.5個月薪資，並提供組織輔導費，協助NPO導入青年人力與創意，同時讓學生透過實際參與社區服務與地方創生，提前接軌職場，計畫希望透過「青年參與加上在地實踐」模式，促進青年了解社會議題與地方發展，培養公共參與與跨域能力。

以去年暑期成果為例，「社團法人屏東縣青年願景屏台發展協會」透過計畫，媒合2名研究生參與文化活動策劃與影像紀錄工作，共同籌辦「2025屏東國際走讀日」，成功帶領39名國際友人走訪屏東舊城區，活動以英語導覽結合在地文化體驗與職人故事，設計包括慈鳳宮藥籤體驗、中藥材品嚐及冷泡茶製作等8項互動內容，展現地方文化特色，也讓學生在實務中累積跨文化溝通與活動執行能力。

參與學生表示，體驗過程不僅提升團隊合作、危機處理與企劃能力，也將課堂所學轉化為實際職場技能，更重新認識家鄉與地方創生的價值，該成果並於青年署舉辦的全國成果競賽中榮獲季軍，展現青年參與社區行動的具體成果。

徐毅宏表示，暑期社區職場體驗計畫長期透過政府資源串聯青年與在地組織，為NPO注入新活力，也協助青年探索職涯方向，關注社會議題、希望引入青年創意的非營利組織可踴躍提案，相關資訊可至RICH職場體驗網查詢，或撥打免付費專線洽詢。

