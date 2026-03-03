為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台203觀光據點激戰！參山處獲頒多項大獎 在地故事發光

    2026/03/03 11:41 記者許國楨／台中報導
    參山處長曹忠猷（右）上台授獎，展現旅遊服務亮眼成果。（參山處提供）

    參山處長曹忠猷（右）上台授獎，展現旅遊服務亮眼成果。（參山處提供）

    交通部觀光署於昨（2）日舉辦「2026觀光節慶祝大會頒獎典禮」，表揚國內外觀光產業卓越貢獻獎得主，參山國家風景區管理處表現亮眼，從遊客中心到借問站，從第一線服務人員到民間文物館長，寫下屬於在地觀光的高光時刻，展現參山處深耕在地提升旅遊服務的專業與溫度。

    在全台203處參賽據點的激烈評比中，松柏嶺遊客中心榮獲國家風景區六大績優遊客中心，走進松柏嶺不只是拿地圖、問路線，空氣裡飄著茶香，遊客坐下來品茗，聽導覽人員娓娓道來茶鄉故事，茶文化被巧妙融入空間設計與體驗動線，讓「服務」不只是櫃檯對話，而是一場慢下來的山城對談。

    同樣脫穎而出的還有彰化二水「源泉故事屋」借問站，勇奪全國十大借問站，這裡沒有制式口號，聽到的不只是景點介紹，更是社區長輩口中的生活點滴，濃厚人情味，讓冷冰冰的資訊變成有溫度的陪伴。

    服務超過24年的谷關遊客中心人員劉長奇，歷經梨山、獅頭山與工務單位，以專業與熱忱維護觀光設施，榮獲全國「政府機關優良觀光人員獎」；福井鐵道文物館館長陳朝強獲選「台灣觀光之友」，成為少數獲國內外肯定的民間人士之一，他將福井食堂打造成典藏上萬件鐵道文物的朝聖地，讓老火車記憶在地方重生，也替小鎮帶來觀光新活力。

    參山處長曹忠猷強調，獲獎是對第一線同仁與合作夥伴專業、熱情與能力的肯定，未來持續以「服務升級、體驗深化、在地共好」為努力目標，讓每位遊客都能感受到貼心與安心的服務品質。

    源泉故事屋獲選績優借問站，展現濃厚在地人情味。（參山處提供）

    源泉故事屋獲選績優借問站，展現濃厚在地人情味。（參山處提供）

    松柏嶺遊客中心以茶文化特色打造優質服務空間。（參山處提供）

    松柏嶺遊客中心以茶文化特色打造優質服務空間。（參山處提供）

    福井鐵道文物館陳朝強館長榮獲「台灣觀光之友」，以鐵道文物典藏推動地方觀光發展。（參山處提供）

    福井鐵道文物館陳朝強館長榮獲「台灣觀光之友」，以鐵道文物典藏推動地方觀光發展。（參山處提供）

