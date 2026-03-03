中央補助中市泰安登山步道整修完工 賞櫻遊客私房景點

泰安登山步道整修完工，沿途設施完善。（記者張軒哲攝）

台中后里泰安社區正值櫻花綻放時節，湧入遊客，今年遊客除了賞櫻，泰安登山步道、舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，工程去年底相繼完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點，尤其泰安登山步道可遠眺火炎山壯闊地貌，吸引遊客搭配鐵道與健行之旅。

泰安鐵道文化園區是舊山線沿線的重要景點，每逢櫻花盛開，遊人如織。過去園區部分設施老舊，難以滿足日益增加的旅遊需求，許多遊客抱怨硬體設備老舊，不願回訪。台中市府爭取中央補助投入近3000萬元經費，進行舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，工程去年底完工。

泰安登山步道全長1.34公里，入口位於舊山線泰安鐵道文化園區，木棧道蜿蜒，遊客拾級而上，宛如穿越龍貓隧道的綠意石板路，步道中途可遠眺火炎山地貌，沿線有岩壁、奇木，地貌多樣化，步道出口是后里圳，沿著巡圳路走470公尺回到泰安鐵道文化園區，適合親子踏青，是賞櫻遊客的私密景點。

泰安登山步道可眺望火炎山景觀。（記者張軒哲攝）

泰安登山步道沿途地貌多樣化。（記者張軒哲攝）

