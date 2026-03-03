為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    助國高中學生探索職涯 勞動力發展署桃竹苗分署推80場職場參訪

    2026/03/03 11:04 記者周敏鴻／桃園報導
    「提升國、高中學生就業準備力計畫」依學校特性，規劃學生參訪適合的產業。（圖由桃竹苗分署提供）

    

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「提升國、高中學生就業準備力計畫」，規劃與轄區各校合作辦理80場職涯講座與職場參訪等活動，目前已有超過60所國、高中申請計畫，桃竹苗分署長賴家仁說，1月間已與8所學校合作舉辦10場活動，許多學生近距離接觸多元產業後都表示「對認識自我、探索職涯有極大幫助」。

    以東泰高中學生1月間前往桃園市台灣瀧澤科技股份有限公司參訪為例，學生們在製造業生產線近距離觀摩各類加工機台、氣壓系統等運作情形，並聽取CNC車銑複合機從粗胚加工到微米級精度製程的簡報，學生們說，簡報中還介紹產業鏈中的卡鉗、引擎等合作廠商，讓他們更了解機械產業的上下游關係。

    賴家仁說，「提升國、高中學生就業準備力計畫」已於今初開始推動，可依申請學校的特性規劃適合的參訪產業，期許學校、學生能透過實際觀摩活動與產業接軌，達到向下扎根的目標；桃竹苗分署在3月到5月間將再舉辦22場職涯講座與職場參訪活動，可望協助更多國、高中生探索職涯，今年度仍有受理申請場次，桃竹苗地區的學校若要提出申請，可洽桃竹苗分署官網查詢計畫內容、申請資訊，也可電洽（03）339-2798轉12、13、16，將由專人說明。

    「提升國、高中學生就業準備力計畫」依學校特性，規劃學生參訪適合的產業。（圖由桃竹苗分署提供）

    

