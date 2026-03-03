為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    北市「役點通」導入AI 打造全新役男體位區分查詢服務

    2026/03/03 11:01 記者蔡愷恆／台北報導
    兵役局升級導入AI互動功能，降低重複性查詢及減省電話諮詢時間，並更名為「兵GO！體位區分AI役點通」。（圖由台北市兵役局提供）

    北市兵役局建置「兵GO！役男體位區分資訊網」，讓役男及家屬清楚瞭解體位判等的相關法令依據，使「體位區分標準」資訊更加公開透明。兵役局於114年底升級導入AI互動功能，透過AI技術快速處理大量資料的能力，支援諮詢服務量能，降低重複性查詢及減少電話諮詢時間，並更名為「兵GO！體位區分AI役點通」。

    兵役局表示，「兵GO！役男體位區分資訊網」上線以來不斷優化更新，透過簡單易懂的操作介面，提供「圖形化（身體部位）分類」、「文字列表」、「關鍵字與項次」等多元查詢方式及「體位試算」功能，同時更新法令資訊，讓使用者更容易搜尋健康狀況對應的體位標準規定，以完整掌握體檢資訊，自105年上線迄今，已經超過202萬人次使用，滿意度達到94%以上。

    兵役局指出，114年12月底導入AI大語言模型輔助問答與檢索技術，並升級更名為「兵GO！體位區分AI役點通」。藉由提供自動化問答服務及簡單且友善的操作畫面，讓使用者都能輕易上手，以更自然、快速的方式獲得查詢結果，進而提升使用者體驗及為民服務品質。

    兵役局補充，由於AI役點通人工智慧輔助功能剛上線，兵役局建議使用者能在查詢後，針對使用滿意度可以給予寶貴回應意見，以作為系統精進的參考，持續提升服務效能。

    北市兵役局建置「兵GO！役男體位區分資訊網」。（圖由台北市兵役局提供）

