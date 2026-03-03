為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中名店沐薇無預警歇業 消費申訴破200件 有人儲值5萬還未用

    2026/03/03 11:02 記者蘇孟娟／台中報導
    TrueViu 沐薇2月底無預警歇業，民眾出示收到業者通知消費儲值金只能用一半。（記者蘇孟娟攝）

    TrueViu 沐薇2月底無預警歇業，民眾出示收到業者通知消費儲值金只能用一半。（記者蘇孟娟攝）

    在台中有3家分店的TrueViu 沐薇（艾可特國際貿易有限公司）2月底無預警歇業，不少人儲值金還未用完，台中短短數日已接獲破200件消費爭議申訴，台中市法制局長李善植指出，民眾申訴還有數千甚至5萬儲值金還未用完，目前業者雖提供專案處理信箱，仍提醒消費者快登入會員系統或調閱相關紀錄，以截圖方式保存剩餘儲值金額、服務次數等消費憑證，因業者退費時間與方式仍具變數，使用信用卡支付者建議優先向發卡銀行申請爭議帳款，以爭取較快速的退款機會。

    法制局指出，TrueViu沐薇在台中市設有大墩、南屯及河北等3家分店，主要提供臉部保養、身體按摩及美甲美睫等服務，今年2月23日透過官方FB粉絲專頁無預警公告變更儲值金使用方式，隨後於2月27日正式公告結束營業，截至目前，法制局已收到約200多件消費爭議案件。

    一名消費者指出，沐薇因服務據點多，且消費相對便宜，美睫約1千多，孕婦按摩約2000多，且若儲值扣款，還可打8折，儲值1萬元，上週突收到店家傳簡訊通知若消費僅能扣一半儲值金，另一半須另付現，不料之後即傳出歇業，還有約3、4千元儲值金尚未用完。

    李善植指出，目前已有逾200民眾申訴，反映有數千到5萬儲值均尚未使用，提醒使用信用卡付費的消費者，建議優先向發卡銀行申請爭議帳款， 若消費者係透過融資公司進行分期繳款，可依法主張「同時履行抗辯權」，拒絕繳納業者未來無法履行服務部分的費用；至於以匯款或現金支付者，因缺乏銀行機制保障，建議向法院聲請「核發支付命令」，或提起損害賠償訴訟。

    李善植另指出，已連繫業者近日到市府說明，並提出後續善後之道，若相關爭議未解，消費者可評估提起民事求償或團體訴訟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播