台中名店沐薇無預警歇業 消費申訴破200件 有人儲值5萬還未用

TrueViu 沐薇2月底無預警歇業，民眾出示收到業者通知消費儲值金只能用一半。（記者蘇孟娟攝）

在台中有3家分店的TrueViu 沐薇（艾可特國際貿易有限公司）2月底無預警歇業，不少人儲值金還未用完，台中短短數日已接獲破200件消費爭議申訴，台中市法制局長李善植指出，民眾申訴還有數千甚至5萬儲值金還未用完，目前業者雖提供專案處理信箱，仍提醒消費者快登入會員系統或調閱相關紀錄，以截圖方式保存剩餘儲值金額、服務次數等消費憑證，因業者退費時間與方式仍具變數，使用信用卡支付者建議優先向發卡銀行申請爭議帳款，以爭取較快速的退款機會。

法制局指出，TrueViu沐薇在台中市設有大墩、南屯及河北等3家分店，主要提供臉部保養、身體按摩及美甲美睫等服務，今年2月23日透過官方FB粉絲專頁無預警公告變更儲值金使用方式，隨後於2月27日正式公告結束營業，截至目前，法制局已收到約200多件消費爭議案件。

一名消費者指出，沐薇因服務據點多，且消費相對便宜，美睫約1千多，孕婦按摩約2000多，且若儲值扣款，還可打8折，儲值1萬元，上週突收到店家傳簡訊通知若消費僅能扣一半儲值金，另一半須另付現，不料之後即傳出歇業，還有約3、4千元儲值金尚未用完。

李善植指出，目前已有逾200民眾申訴，反映有數千到5萬儲值均尚未使用，提醒使用信用卡付費的消費者，建議優先向發卡銀行申請爭議帳款， 若消費者係透過融資公司進行分期繳款，可依法主張「同時履行抗辯權」，拒絕繳納業者未來無法履行服務部分的費用；至於以匯款或現金支付者，因缺乏銀行機制保障，建議向法院聲請「核發支付命令」，或提起損害賠償訴訟。

李善植另指出，已連繫業者近日到市府說明，並提出後續善後之道，若相關爭議未解，消費者可評估提起民事求償或團體訴訟。

