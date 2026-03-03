米其林推薦甜品出包！「佳佳甜品」輸入黑芝麻重金屬鎘超標

塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司自中國大陸輸入的「黑芝麻（黑芝麻）」檢出重金屬含量不符規定。（圖為食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布23項邊境查驗不合格品項，其中包括曾獲米其林推薦的「佳佳甜品（塞席爾商堯熙股份有限公司）」自中國輸入的黑芝麻，檢出重金屬鎘超標，計1000公斤於邊境退運或銷毀，且食藥署針對該公司調整邊境查驗措施為逐批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，今日公布的邊境查驗不合格品項中，有1批由輸入業者「塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司」報驗的中國黑芝麻，檢出重金屬鎘每公斤0.2毫克，超出法規限量每公斤0.1毫克，1000公斤產品需在邊境退運或銷毀。

劉芳銘說，該公司近半年來已經累計第2批產品違規，因此食藥署針對該輸入業者在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗比例為100%；另針對中國輸入的同產地、同號列產品，近半年計2件不合格，都集中在同一業者，因此目前對於輸入國別維持一般抽批查驗措施。

此外，劉芳銘表示，今日公布的不合格品項中，還有一批由輸入業者「樂聿國際有限公司」報驗的德國CH-ALPHA PLUS水果風味飲，檢出防腐劑己二烯酸每公斤0.9克，超出法規限量每公斤0.5克，因此267.75公斤產品需在邊境退運或銷毀。

劉芳銘指出，「樂聿國際有限公司」輸入品項近半年累計2批不合格，因此食藥署針對該業者調整邊境查驗措施為逐批查驗，抽驗比例為100%，另近半年來，計受理德國的其他調製食品，報驗550批，檢驗不合格3批，不合格率0.6%，檢驗不合格原因皆為防腐劑超標。

因此，劉芳銘表示，食藥署從今（3）日起至4月2日止，在邊境針對德國的其他調製食品採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另今日公布品項中，有多批自印尼輸入的木薯餅、木薯脆條、木薯脆片等產品，由美亞樂有限公司、響恩有限公司等業者報驗，不合格原因包括甜味劑、防腐劑含量不符規定。

劉芳銘說，印尼輸入的木薯餅可分為2個號列，針對餅乾類的品項，近半年累計17批不合格，食藥署已採取逐批查驗措施，另針對屬於其他調製穀類製品者，近半年來累計3批不合格，雖對國別維持一般抽批查驗，但也針對業者違規情況調整抽驗措施。

