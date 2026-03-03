為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市就服處115年第3次就業甄選今開放報名 釋163個公部門職缺

    2026/03/03 10:45 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市政府就業服務處主辦115年第3次就業甄選活動開跑，共釋出163個公部門職缺。圖為本次釋出職缺的台北市家防中心。（記者蔡愷恆攝）

    台北市政府就業服務處主辦115年第3次就業甄選活動開跑，共釋出163個公部門職缺。圖為本次釋出職缺的台北市家防中心。（記者蔡愷恆攝）

    台北市政府就業服務處主辦115年第3次就業甄選活動開跑，共釋出163個公部門職缺。就服處表示，今（3）上午10點起開放網路報名，至9日下午5點截止，甄試預計在28、29日登場。勞動局長王秋冬表示，這次共有39個市府機關參加，提供職位多元，另外還有市府所屬幼兒園的廚工職缺。

    就服處表示，社會局與衛生局提供聘用社工督導及關懷訪視員等職缺，業務為指導家庭暴力及性侵害防治教育訓練規畫、關懷訪視社區高風險個案、藥癮個案管理及毒品危害防治工作規劃執行、社會福利諮詢、處理家庭暴力及性侵害事件之個案緊急保護及加害人處遇協調等相關工作，月薪介於4萬2千元至5萬5千元之間。若有相關技能民眾歡迎踴躍報考。

    另外，就服處提到，民眾若持有烹飪執照又喜歡學校環境，也可以考慮市府所屬幼兒園的廚工職缺，只要國小畢業、具丙級技術士證即可報名。這次共有11所學校釋出12個職缺，包括：大安區大安國民小學、新生國民小學；中山區長春國民小學、大直國民小學；內湖區大湖國民小學、南湖國民小學；北投區北投國民小學、清江國民小學；信義區吳興國民小學、南港區南港國民小學及文山幼兒園，月薪3萬3千至3萬9千元。

    就服處說明，徵才採用線上報名，手機、電腦都能操作。也提醒，報名時需要上傳JPG格式的資料檔案，完成後記得下載圖檔存查，也可以到會員中心確認報名狀況，系統會主動傳送簡訊通知是否報名成功。若有缺件，記得在報名期限內補齊，一旦過了時間就不能修改。

