台鐵清明連假已售14.9萬張 熱門時段剩餘座位曝光

4月2日、3日、5日及6日加開的實名制列車，將於明天0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，以及國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。（台鐵公司提供）

台鐵公司今（3）天零時起，開放今年清明連續假期（4月2日至4月7日）訂票，截至今天上午9時止，總計完成9萬436筆、14萬9763張訂票，訂票過程順利。

台鐵公司表示，截至今天上午9時，東部幹線台北往花蓮、台東方向，4月3日上午6時至下午5時長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，4月6日上午6時至下午5時長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位。

西部幹線部分，台鐵公司指出，台北往高雄方向，4月2日至4月3日各時段自強號仍有餘位；高雄往台北方向則是4月6日各時段自強號仍有餘位。

至於南迴線車票預訂概況，台鐵公司表示，高雄往台東方向，4月3日上午9時至12時長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東往高雄方向，4月6日各時段自強號仍有餘位。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，應於2日內（含訂票當日）至台鐵各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於3月5日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

台鐵公司表示，4月2日、3日、5日及6日加開的實名制列車，將於明天（4日）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，以及國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵公司提醒，部分車次、時段尚有餘位請大家多多利用，返鄉、出遊搭台鐵，不受塞車之苦。

