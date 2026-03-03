為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵清明連假已售14.9萬張 熱門時段剩餘座位曝光

    2026/03/03 10:44 記者黃宜靜／台北報導
    4月2日、3日、5日及6日加開的實名制列車，將於明天0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，以及國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。（台鐵公司提供）

    4月2日、3日、5日及6日加開的實名制列車，將於明天0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，以及國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今（3）天零時起，開放今年清明連續假期（4月2日至4月7日）訂票，截至今天上午9時止，總計完成9萬436筆、14萬9763張訂票，訂票過程順利。

    台鐵公司表示，截至今天上午9時，東部幹線台北往花蓮、台東方向，4月3日上午6時至下午5時長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，4月6日上午6時至下午5時長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位。

    西部幹線部分，台鐵公司指出，台北往高雄方向，4月2日至4月3日各時段自強號仍有餘位；高雄往台北方向則是4月6日各時段自強號仍有餘位。

    至於南迴線車票預訂概況，台鐵公司表示，高雄往台東方向，4月3日上午9時至12時長途自強號僅餘零星座位，其餘時段仍有餘位；台東往高雄方向，4月6日各時段自強號仍有餘位。

    台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，應於2日內（含訂票當日）至台鐵各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於3月5日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

    台鐵公司表示，4月2日、3日、5日及6日加開的實名制列車，將於明天（4日）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，以及國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

    台鐵公司提醒，部分車次、時段尚有餘位請大家多多利用，返鄉、出遊搭台鐵，不受塞車之苦。

    4月2日、3日、5日及6日加開的實名制列車，將於明天0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，以及國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。（台鐵公司提供）

    4月2日、3日、5日及6日加開的實名制列車，將於明天0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，以及國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。（台鐵公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播