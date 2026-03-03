新北「繪眼識地球」繪本徵選開跑 獎金最高5萬元

環保繪本用故事演說的方式讓大朋友、小朋友都能輕鬆學習。（圖由新北市環保局提供）

新北市環境保護局辦理第7屆「環境教育繪本徵選活動」，年度「環境教育繪本徵選簡章」已公告於環保局官網，活動呼應「新北環境季」，這次亮點除最高5萬元獎金外，更呼應新北市成立第2座地質公園「九份金瓜石水湳洞地質公園」，首度與企業合作增設「地質地景守護獎」，邀請全民參與繪本創作。

環保局說明，這次徵選分為「國小創作組」、「國高中（職）創作組」及「社會創作組」，各組前3名分別可獲得5萬元、3萬元及1萬元獎金，另擇優選出佳作數名，頒發1千元獎金，收件日期自5月4日至6月8日下午5點止，歡迎熱愛創作的市民踴躍參與。徵選簡章及相關參賽資訊可至環保局官網查詢。

新增「地質地景守護獎」獎金再加碼

環保局指出，第7屆徵選在企業夥伴「新空間國際股份有限公司」支持，新增「地質地景守護獎」，凡作品內容涉及新北市重要地質景觀，可深化民眾對地質保育的認識，各組將擇優選出1名，額外再頒發3千元獎金，鼓勵創作者將地景轉化為動人的繪本故事。

環保局表示，為協助創作者深入了解參賽規範及繪本創作架構，環保局將於今年3月20日於環保局辦理「環境教育繪本創意工作坊」，邀請歷屆得獎作者與繪本作家分享創作經驗與實務技巧，工作坊報名自即日起至3月17日報名額滿為止，歡迎對繪本創作有興趣的民眾把握機會踴躍參加。

