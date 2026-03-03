高屏溪再現月亮海 冬季星空與血月同框

高屏溪出海口滿月時的金海。（陳俊強提供）

今（3）日是元宵節，正好遇到月全食，下次要再遇到元宵節出現月全食，就得等到2072年，林園愛鄉協會創會理事長陳俊強指出，鳳山八景的「淡溪秋月」意為高屏溪為高雄賞月最佳地點之一，若今天天氣好，有機會看到月亮海。

陳俊強說，3月3日的月全食，全部食程約4小時又35分鐘。當月亮乍升之時，已經進入食月的階段，最精彩的時間是從晚上7點04分至8點03分的食既，也就是開始月面全食階段，這時候可以見到暗紅色的大滿月月面，也就是大家常說的「血月」。

請繼續往下閱讀...

他表示，現在的手機照相功能很強，只要搭配一個腳架和快門遙控器，就能減少晃動拍出很清楚的月全食照片；而且，元宵節到處都有應景的燈飾和活動，再加上月亮在低角度出現時，就開始進行初虧的過程，一定要好好把握這次的好機會，拍出很有特色的月食照片。

他提及，高屏溪舊名下淡水溪，是南部第一大河，也是高雄最容易欣賞月亮的地方。乾隆5年（1740年），劉良璧於「重修福建臺灣府志」中，增補鳳山縣景觀為「鳳山八景」，其中的「淡溪秋月」就是現在的高屏溪，不只是秋天的滿月，其他季節的望（滿月）也都會將下淡水溪變成充滿驚奇的月亮海。月亮初升時是金海，慢慢爬升後，逐漸變成白玉盤，原來的金海就變成銀海。

陳俊強表示，現在也是冬季星空最容易觀察的時機，大名鼎鼎的冬季大三角，包括最亮的大犬座天狼星，獵戶座參宿四和小犬座南河三，還有金牛座畢宿五，御夫座五車二，雙子座北河二，北河三都是非常有名的亮星，再加上有市境之南樹的陪襯，今年的元宵血月，一定要來高屏溪口市境之南，留下最特別的回憶。

林園海灘月牙灣。（陳俊強提供）

市境之南樹為賞月最佳地點之一。（陳俊強提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法