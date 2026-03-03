最後期限！房屋自住優惠申報至3/23 錯過稅率恐倍增

新竹縣政府稅務局表示，115年度房屋稅將於5月1日開徵，如房屋符合自住規定，須在3月23日前提出申報。（記者廖雪茹攝）

請留意！新竹縣政府稅務局表示，115年度房屋稅將於5月1日開徵，如房屋符合自住規定，須在3月23日前提出申報，經審核通過者，當年度即可按自住住家用優惠稅率1%或1.2%課徵房屋稅；如逾期申報，須自次年度起方能適用；未申報者，則將依非自住住家用稅率2%至4.8%課徵。

稅務局進一步說明，房屋適用自住住家用優惠稅率1.2%須符合下列條件：

1.房屋無出租或供營業使用。

2.供本人、配偶或直系親屬「實際居住」，並已辦妥戶籍登記。

3.本人、配偶及未成年子女於全國合計持有3戶以內房屋。

如欲適用全國單一自住優惠稅率1%，除須符合上述自住要件第1點第2點外，並應同時符合：

1.本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶房屋。

2.房屋現值在一定金額以下（115年新竹縣為184萬5300元），即可適用全國單一自住1%最低稅率。

稅務局提醒，已按自住稅率課徵且用途未變更者，無須重複申報。但如將戶籍遷出該房屋時，至少須保留房屋所有權人本人、配偶或直系親屬中1人設籍於原址，始可繼續適用自住稅率。若設籍人遷出或死亡，導致戶籍成為空戶，即使仍有居住事實，也不符自住要件，應主動向稅捐稽徵機關申報改課，避免經查獲後補稅並受罰。

稅務局表示，如日後重新遷入戶籍並符合規定者，仍須重新提出申報，經核准後始得再適用自住住家用優惠稅率。請符合資格的民眾把握期限，及早辦理，以維護自身權益。諮詢電話：竹北總局 （03）5518141轉710至715、720至725；竹東分局 （03）5969663轉210、212至215。

房屋自住優惠申報期限將屆。（圖由新竹縣稅務局提供）

