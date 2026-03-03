新北地政通智慧客服24H不打烊 回饋使用心得抽好禮

新北市地政局推出「新北地政通」智慧客服，24小時不打烊，為民眾解答疑慮。（新北市地政局提供）

新北市地政局舉辦「新北地政通」心得回饋推廣活動，邀請民眾實際體驗24小時不打烊的AI智慧客服，希望善用科技，提高地政服務品質和效率，只要分享使用心得，就有機會把閃充行動電源等實用好禮帶回家。

新北市地政局表示，新北地政通結合生成式AI與RAG（檢索增強生成）技術，建置智慧客服系統，整合各項地政業務資訊及常見問答資料，提供全天候地政諮詢服務，民眾可打字鍵入問題提問，並支援國、台、英語語音輸入，自2024年9月啟用迄今，已回答5萬個問題，滿意度達4.8顆星，深獲使用者肯定。

地政局說明，為了持續精進系統，即日起至3月27日，舉辦「新北地政通」心得回饋推廣活動，只要使用地政通並填寫回饋心得，即可獲得抽獎資格，獎項涵蓋實用小物，包括「自帶雙線磁吸無線閃充行動電源」、「陶瓷泡麵碗」以及「極簡風保溫餐袋」等。

地政局局長汪禮國指出，地政局致力於克服公務機關服務時間與語言限制，打造便捷、貼心的數位地政服務環境，此次心得回饋活動，希望讓更多民眾認識並善用「新北地政通」，了解實際使用情形、彙整建議，做為後續系統優化與功能精進的重要參考，持續提升智慧地政服務品質。

民眾使用「新北地政通」並回饋心得，有機會把實用好禮帶回家。（新北市地政局提供）

