全國首創！高雄市「污水高級測試中心」打造水科技實證基地

高市全國首創「污水高級測試中心」，打造水科技實證基地。（記者陳文嬋攝）

高雄市水利局全國首創「污水高級測試中心」，打造水科技實證基地，迎來台大環工所教授侯嘉洪團隊進駐，整合產官學技術開發，帶領產業擦亮MIT品牌插旗國際市場。

水利局於小港區臨海水資源中心設置「污水高級測試中心」，提供產官學研單位，進行污水處理與再生水技術實場測試及效能驗證，目前已正式啟用。

首批由台灣大學環境工程學研究所教授侯嘉洪團隊進駐，執行公共污水廠放流水再生處理技術效能評估計畫，除了提升再生水產水率等，研究團隊更導入薄膜電容去離子（MCDI）技術，透過水科技以臨海廠實證，作為未來技術改進與政策推動的重要依據，展現高雄推動水科技與產學合作的重要成果。

水利局表示，面對氣候變遷與極端降雨，再生水已成為城市穩定供水的重要來源，新興技術仍需透過實場運轉，驗證水質穩定性、操作效率及成本；污水高級測試中心基地約722平方公尺，已建置完整取排水、機電與儀控系統，最多可同時設置3組測試設備，可進行多種水處理技術並行驗證。

未來將以臨海水資源中心為核心，結合再生水建設、污水處理升級及科技研發，打造台灣具代表性水科技實證基地，推動技術由研究走向實務應用，提升城市用水韌性。

