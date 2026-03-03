擺脫塞車之苦！ 國1頭份第二交流道啟動規劃 3/16說明會廣納民意

苗栗縣政府辦理都市計畫變更，配合新建頭份第二交流道，推動「增設連絡道工程」，即日起公開展覽30天，並將於16日下午2點在頭份市公所清潔隊2樓舉辦說明會，廣納各界意見。（圖由縣府提供）

為改善國道1號頭份交流道壅塞，苗栗縣政府規劃爭取新建頭份第二交流道，其可行性研究計畫獲交通部高速公路局審議通過，啟動整體規劃；縣府亦同步辦理都市計畫變更，配合推動「增設連絡道工程」，即日起公開展覽30天，並將於16日下午2點在頭份市公所清潔隊2樓舉辦說明會，廣納各界意見。

受新竹科學園區外溢及竹南科學園區產業聚集效應影響，頭份、竹南之苗北地區車流逐年攀升，國1頭份交流道於尖峰時段壅塞情形嚴重，民怨叫苦，包括縣長鍾東錦也多屢次塞在車陣中。

縣府爭取新建頭份第二交流道，規劃於頭份交流道北側新增「南出北入」匝道配置匝道，並新闢連絡道銜接科東二路及興隆路，引導車流改由第二交流道進出，分擔既有車流壓力，全面提升區域交通服務水準與整體運輸效率。此可行性研究計畫獲交通部高速公路局審議通過，啟動整體規劃。

縣府工商發展處表示，縣府亦同步辦理都市計畫變更，配合推動「增設連絡道工程」，計畫書圖預計自今（3）日起於頭份市公所、竹南鎮公所及縣府工商發展處都市計畫科公開展覽30日，並可至「苗栗縣都市計畫資訊暨查詢系統」查詢。

此外，縣府訂於3月16日下午2點在頭份市公所清潔隊2樓舉辦說明會，歡迎民眾於會中或於公開展覽期間，踴躍提出書面意見或建議，縣府將彙整各界意見審慎研議，在推動建設的同時，兼顧地方發展與民眾權益。如有疑義，可洽電話：037-559907，工商發展處都市計畫科，提供專人說明。

