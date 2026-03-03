國道4號清水匝道轉市區標誌號誌不清 市議員轟：易塞車

市議員楊典忠表示，台十七線的中間快車道可右轉至清水市區，質疑未事先設標誌牌告知。（楊典忠提供）

國道四號往清水方向是非常重要的匝道出口，民進黨中市議員楊典忠指出，匝道左轉至台17線通往清水及大甲市區，共有3個車道，3個車道各有安全島隔絕，很多民眾向他反映，因為要右轉清水市區，因此進入台十七線便直接轉入慢車道，卻發現中間快車道也可以右轉且等紅燈時間較短，質疑相關單位未提前設牌預告，根本是標誌及號誌設計不良。

交通部公路局台中工務段表示，國道4號匝道旁台17線往清水方向快車道已於去年增設車道預告標誌加強車道標示；快慢車道號誌採時制分隔設計,用路人由國道4號下匝道銜接台17線於快慢車道皆可右轉進入清水市區。

楊典忠表示，國道4號往清水方向有2個匝道口，一個是直行通往高美濕地台中港的匝道，用路人多半是往台中港上工的大卡車，而另一個是左轉往清水市區與大甲市區的方向，多半是居民及遊客。

楊典忠表示，民眾經常反映往清水市區的車輛，在匝道左轉台17線後，道路指示牌缺乏告知，以致於民眾不知道往清水市區究竟要走快車道還是慢車道，便直接進入慢車道，且快慢車道的號誌時相與時比設計未符合現況，造成車輛在慢車道等待時間太久，尤其在上下班期間造成後方路段阻塞嚴重。

楊典忠在現場實地勘查便在議會提案，要求市政府協助改善台17線該路段車輛告示牌問題，以及紅綠燈號連貫性的問題，讓行駛國道4號往清水市區的車輛順暢通行，減少等候與塞車的時間。

公路局台中工務段表示，台17線往台一線路口號誌時制秒數，因接獲民眾陳情，調整車道分配及快慢車道綠燈秒數，後續因清水警分局接獲民眾反映台1線左轉台17線秒數不足，在今年辦理會勘，並邀集各地方單位於現地觀察車流，決議將該路口總週期拉長，酌量增加車流較多方向的綠燈秒數，後續則會視觀察之車流動態進行滾動檢討。

