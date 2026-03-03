寶山及寶二水庫蓄水率39.5％ 啟動人工增雨把握第2波春雨

截至今日上午9點止，寶山及寶二水庫蓄水率約39.5%。（圖由北水分署提供）

新竹地區於2月25日變更水情燈號為「綠燈」（水情提醒），經濟部水利署北區水資源分署同步成立旱災緊急應變小組，統計截至今日上午9點止，寶山及寶二水庫蓄水率約39.5%，北水分署把握今日來臨的第2波春雨，今天一早8點實施500公尺高空焰彈，努力把雨水留在水庫！

北水分署表示，今年第1波春雨在3月1日結束，統計在寶二水庫系統集水區降雨共計41.2毫米，估計為水庫增加約100萬噸水量（3日用水量），同時也為亟需水源供灌的農田，帶來及時甘霖。而截至今日上午9點，新竹寶山及寶二水庫總蓄水量約1536萬噸，蓄水率約39.5%。

依中央氣象署資訊，第2波春雨將於今日來臨，分署審慎觀測氣象變化，今日上午8點實施500公尺高空焰彈，為今年第6次人工增雨，目前水庫已降雨中！

北水分署表示，新竹地區於2月25日變更水情燈號為「綠燈」（水情提醒），雖暫不影響公共用水供應，但為妥為因應未來降雨不確定性，分署已同步成立旱災緊急應變小組，除加強力度跨域支援新竹地區水源及啓動各項防旱措施外，也透過時時監控掌握可實施人工增雨時機，力求多降雨挹注水庫水源。但防旱需要同心協力提升成效，呼籲民眾及產業一起節水，以因應旱象挑戰。

新竹縣政府工務處長戴志君表示，新竹地區從去年11月以來，整體降雨量有限，平均每月降雨量不超過30毫米，跟歷年平均值相比僅約2到3成。大新竹包含民生和竹科等產業用水每月高達70萬公噸，此外，春耕時期農業灌溉需求，因而產生水情緊繃的狀態。

竹縣府已於2月26日函文協請各局處配合向民眾、機關學校及轄管相關單位，宣導節約用水及落實節水措施，共同合作努力度過枯水期；水情作為暫時沒有改變，民生及產業用水不受影響。

北水分署把握今日來臨的第2波春雨，今天一早8點在寶二水庫實施500公尺高空焰彈。（圖由北水分署提供）

