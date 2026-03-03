為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寶山及寶二水庫蓄水率39.5％ 啟動人工增雨把握第2波春雨

    2026/03/03 10:06 記者廖雪茹／新竹報導
    截至今日上午9點止，寶山及寶二水庫蓄水率約39.5%。（圖由北水分署提供）

    截至今日上午9點止，寶山及寶二水庫蓄水率約39.5%。（圖由北水分署提供）

    新竹地區於2月25日變更水情燈號為「綠燈」（水情提醒），經濟部水利署北區水資源分署同步成立旱災緊急應變小組，統計截至今日上午9點止，寶山及寶二水庫蓄水率約39.5%，北水分署把握今日來臨的第2波春雨，今天一早8點實施500公尺高空焰彈，努力把雨水留在水庫！

    北水分署表示，今年第1波春雨在3月1日結束，統計在寶二水庫系統集水區降雨共計41.2毫米，估計為水庫增加約100萬噸水量（3日用水量），同時也為亟需水源供灌的農田，帶來及時甘霖。而截至今日上午9點，新竹寶山及寶二水庫總蓄水量約1536萬噸，蓄水率約39.5%。

    依中央氣象署資訊，第2波春雨將於今日來臨，分署審慎觀測氣象變化，今日上午8點實施500公尺高空焰彈，為今年第6次人工增雨，目前水庫已降雨中！

    北水分署表示，新竹地區於2月25日變更水情燈號為「綠燈」（水情提醒），雖暫不影響公共用水供應，但為妥為因應未來降雨不確定性，分署已同步成立旱災緊急應變小組，除加強力度跨域支援新竹地區水源及啓動各項防旱措施外，也透過時時監控掌握可實施人工增雨時機，力求多降雨挹注水庫水源。但防旱需要同心協力提升成效，呼籲民眾及產業一起節水，以因應旱象挑戰。

    新竹縣政府工務處長戴志君表示，新竹地區從去年11月以來，整體降雨量有限，平均每月降雨量不超過30毫米，跟歷年平均值相比僅約2到3成。大新竹包含民生和竹科等產業用水每月高達70萬公噸，此外，春耕時期農業灌溉需求，因而產生水情緊繃的狀態。

    竹縣府已於2月26日函文協請各局處配合向民眾、機關學校及轄管相關單位，宣導節約用水及落實節水措施，共同合作努力度過枯水期；水情作為暫時沒有改變，民生及產業用水不受影響。

    北水分署把握今日來臨的第2波春雨，今天一早8點在寶二水庫實施500公尺高空焰彈。（圖由北水分署提供）

    北水分署把握今日來臨的第2波春雨，今天一早8點在寶二水庫實施500公尺高空焰彈。（圖由北水分署提供）

    北水分署把握今日來臨的第2波春雨，今天一早8點在寶二水庫實施500公尺高空焰彈。（圖由北水分署提供）

    北水分署把握今日來臨的第2波春雨，今天一早8點在寶二水庫實施500公尺高空焰彈。（圖由北水分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播