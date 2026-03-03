東港建鎮80週年推編纂《鎮志》 年後鎮徽出爐

東港鎮去年即建鎮80週年，徵求鎮徽設計為系列活動。（記者陳彥廷攝）

東港鎮公所推動建鎮80週年對外徵求「鎮徽」，希望凝聚所有鎮民鄉親的光榮感，最後由《鮪哉東津、拔萃之港》奪得首獎，鎮公所指出，這個鎮徽在小小的空間中揮灑，也揉合東港鎮的特色於一身，獲選是名副其實。

去年是東港建鎮80週年，鎮公所除啟動首本《鎮志》的編纂，吸引能為東港找出專屬在地的記憶，成為未來發展的基底、養分，為將「東港」更加鮮明化，去年底公開對外徵求鎮徽，希望能設計出既符合東港漁米之鄉又有豐厚民俗文化的符碼。

為打造獨具東港特色的鎮徽，鎮公所祭出首獎10萬元的高額獎金辦理東港鎮徽設計徵選競賽，首波受理有約40件的設計圖，經過鎮公所聘請的評審評分後，有6件高於70分，雖然已確保這6件作品已是通通有獎，但最後仍要以網路票選分出高下，各入選者動起來拉票。

東港鎮公所指出，整體評分為專業評審60%及網路人氣投票40%，經激烈評比與熱情投票，代表東港新門面的鎮徽，由《鮪哉東津、拔萃之港》奪下首獎，抱回10萬元獎金，第二名為《光耀東港．海韻之城》、第三名《東港啟航》、佳作三名《漁火映東港》、《漁海之鎮、信仰之心》、《溫佑東津、鮪耀港鎮》。

得到首獎的為兩人設計團隊，其中包括1名東港在地人，她低調表示，當初和外地朋友合作，就是希望能夠從內到外不同的角度來設計詮釋專屬東港的鎮徽，避免陷入對家鄉的單一視角，謝謝評審及網友的青睞。

團隊指出，東港最為人所熟知的就是黑鮪魚以及「迎王平安祭典」，團隊以黑鮪魚身結合王船，搭配海浪意象象徵著乘載海洋文化並與時俱進，而海鳥盤旋則是討海人眼中魚群群聚的現象，也有豐饒的意涵，而船帆的黃色在東港迎王中就是大千歲的代表色。此外，船身及海洋的漸層藍色代表東港從沿近海到遠洋的漁產業鏈，也象徵著黑鮪魚的美麗身軀

《鮪哉東津、拔萃之港》獲選首獎。（圖由設計團隊提供）

