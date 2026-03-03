3/3世界野生動植物日 新北野生動物救傷2025年增至5417隻、研擬救傷評估準則

繁殖季常有動物幼體救援通報。（動保處提供）

3月3日是「世界野生動植物日」，為強化野生動物救傷工作的專業性與執行一致性，新北市動物保護防疫處委託台灣動物福利科學學會研擬野生動物救傷評估準則，整合醫療與保育經驗，建立科學判斷原則，供第一線人員依循。動保處指出，救傷數量自2246隻增至5417隻，盼透過此評估機制，提升動物福利並強化專業一致性。

動保處長楊淑方指出，近年隨著民眾通報意識提升及都市開發影響，新北市野生動物救傷案件逐年增加，2022年救援2246隻，至2025年已達5417隻。此次委託學會共同研擬準則，內容涵蓋救傷醫療經驗、傷勢與行為判讀、生存能力評估及野放適應條件等面向，建構科學化判斷架構，協助人員在面對不同物種與傷況時，作出更審慎且具專業基礎的決定。

楊淑方表示，常見救援物種包括鳥類如珠頸斑鳩、鷺科鳥類、猛禽，以及哺乳類如白鼻心、山羌、大赤鼯鼠、台灣獼猴與穿山甲等。相較過往多以傷勢治療與生命徵象穩定為野放依據，現行流程更強調醫療、行為與環境適應能力的整合評估。以鳥類為例，即使外傷癒合，仍須確認翅膀功能、自主覓食及野外生存能力；哺乳類除健康狀況外，也評估其自主進食能力、對人類依賴程度與警戒反應，幼體更須確認已建立基本生存本能。透過多面向評估，作為野放、長期收容或安置的判斷依據。

楊淑方說，救傷現場常面臨是否具備野放條件或應轉為長期安置的抉擇，新準則旨在建立專業共識，兼顧物種差異與動物福利，提供明確參考依據。相關標準並非僵化規範，未來將持續蒐集實務回饋滾動修正，使內容更貼近現場需求與科學發展。

楊淑方提醒，民眾若在戶外發現野生動物受傷、遭侵擾或疑似不當飼養，應立即撥打1959動保專線或1999市民熱線，由相關單位派員處理，共同維護人與野生動物的安全與和諧。

透過動物行為及外觀判斷是否能夠野放。（動保處提供）

民眾通報有一墜樹大赤鼯鼠。（動保處提供）

被私養野生動物經評估後已野放。（動保處提供）

