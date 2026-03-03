嘉義火車站前廣場3/16起全面禁菸 違者最高罰1萬元

嘉義市衛生局公告，嘉義車站前廣場全面禁菸，另在西側設有非禁菸區。（資料照）

嘉義火車站是旅客進出頻繁的交通節點，嘉義市政府衛生局公告，3月16日起，嘉義車站前廣場全區禁菸，民眾進入廣場範圍內不得吸菸，違者可依菸害防制法裁處2000元至1萬元罰鍰。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義車站是城市重要門面，每天進出站的旅客人流眾多，推動無菸環境不僅是健康政策，更是城市形象與公共安全的重要一環；嘉義車站前廣場全面禁菸措施，除降低二手菸暴露風險，也讓市民及旅客享有更舒適、安全的候車空間。

市衛生局廖育瑋表示，車站前廣場設有YouBike公共自行車租借站，也是人潮聚集地點，市民與旅客容易吸到二手菸，影響候車民眾健康與安全，經綜合評估後，將廣場全區納入禁菸場所，並在站前廣場西側人流較少處規劃非禁菸區，兼顧不同族群需求，有助提升法令遵循度。

廖育瑋說，禁菸措施實施後，會先宣導與勸導，逐步加強稽查，呼籲民眾配合相關規定，進入廣場範圍請勿吸菸，如有吸菸需求可至非禁菸區使用，共同維護清新無菸的城市環境。

另外，火車站前廣場南側設有大白熊的候車亭範圍，已經在2018年即公告為禁菸場所，該區域全面禁止吸菸，民眾切勿在候車亭範圍吸菸，以免違規受罰。

