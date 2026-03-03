汽車隔熱紙納管新制上路 中壢監理站提醒這些事

即日起第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，車主要選用黏貼符合標準規定的隔熱紙。（圖由中壢監理站提供）

交通部已修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，並公告自今年2月28日起實施，自該日起第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，新竹區監理所中壢監理站提醒車主如有黏貼隔熱紙的需求時，要選用黏貼符合標準規定的隔熱紙。

即日起第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，一般車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率70%以上、前側窗可見光透過率40%以上，至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，前擋70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上。

請繼續往下閱讀...

中壢監理站表示，合格隔熱紙產品會有合格標識，該標識有2種方式，一種是業者自行烙印，另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。業者自行烙印的合格標識，其格式由申請者訂定，標識內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率；由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處（副駕駛座側），黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。

汽車隔熱紙法制化管理是以提升道路交通安全為核心理念，兼顧行車安全、車內隱私和隔熱效果，公路局呼籲各車輛車主如有黏貼隔熱紙的需求時，要選用黏貼符合標準規定的隔熱紙，提升駕駛人在駕駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，一起打造更安全的行車環境，共同維護提升國內道路交通安全環境。至於民眾若有黏貼隔熱紙需求，或是車輛銷售商、隔熱紙安裝商幫車主貼隔熱紙，可至監理服務網的「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙」專區，查詢選用合適的產品型號。

即日起第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，車主要選用黏貼符合標準規定的隔熱紙。（圖由中壢監理站提供）

即日起第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，車主要選用黏貼符合標準規定的隔熱紙。（圖由中壢監理站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法