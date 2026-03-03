「紅月亮」今晚登場！ 台北天文館推線上線下雙軌追月

今天傍晚可見月全食奇景。圖為「月出帶食」。（圖由台北天文館提供）

今年最受矚目的天象「月全食」將於今天（3日）傍晚登場，台北市立天文館指出，此次月全食不僅發生在晚間的黃金時段，「紅月」的全食階段更將持續近1小時。台北天文館今晚將啟動現場、線上雙軌追月，不論天候如何，都會將紅月奇景帶到民眾眼前。

天文館表示，過去觀賞天象常常受天候影響，不過隨科技進步也逐漸突破，這次將與美國、日本、香港等全球多處天文機構合作，17時45分起只要鎖定台北天文館Youtube頻道，解說員將化身星空主播，隨時切換全球最佳視角，提供清晰的月食畫面，並配合專業解說與問題解答，為民眾帶來不受天候限制的月食奇觀饗宴。

除線上直播外，天文館今18時30分至21時30分，也將開放觀測室，邀請民眾透過望遠鏡實際觀賞月全食；1樓大廳同步播放YouTube頻道月食直播；2樓月全食海報展區於17時30分起至20時30分，每小時安排1場定時導覽；展示場也自17時起免費入場，延長開放至20時；宇宙劇場則在17時、18時及19時播放歐洲南方天文台（ESO）製作的經典鉅作「從地球到宇宙」，免費觀賞。

台北天文館補充，本次月食台灣可見「月出帶食」，月球於17時50分升起時進入地球本影而開始缺角；19時4分「食既」後完全進入地影，月面呈現暗紅色，即俗稱的「血月」；19時34分達到「食甚」，至20時3分「生光」結束全食階段，開始逐漸轉虧為盈，最終於21時18分完全「復圓」。

難得的是，這次月全食恰逢元宵節，如此巧合上次在1990年，而下次則要等到2072年。另，台灣下次發生月全食是在2028年的最後1天，不過要看到全食時的「紅月」則在次日凌晨，也就是2029年元旦的0時16分至1時28分；相較之下，今年觀賞月全食輕鬆免熬夜，千萬別錯過！

今天傍晚可見月全食奇景。圖為「月全食藍帶」。（圖由台北天文館提供）

