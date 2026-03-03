高雄直播WBC應援台灣隊 陳其邁：跟大家一起加油、氣氛不一樣

高雄直播WBC應援台灣隊，陳其邁說，在家裡看以及跟大家一起加油，這氣氛不一樣。（記者王榮祥攝）

高市運發局宣布3月5日到8日，將在衛武營架出400吋大螢幕轉播世界棒球經典賽WBC台灣隊賽事；高雄市長陳其邁今喊話，在家裡看與跟大家一起加油，氣氛完全不一樣。

高市運發局與衛武營國家藝術文化中心、愛爾達合作，於衛武營榕樹廣場舉辦轉播WBC加油活動，架設400吋大螢幕直播精彩賽事，並連續4場次，還邀請台鋼Wing Stars啦啦隊一起應援，讓球迷沉浸在猶如球場般的觀賽體驗中。

請繼續往下閱讀...

陳其邁今指出，5日到8日的賽事場場都精采，市府在衛武營廣場下有400吋大螢幕直播，他記得12強時到場看過一次，發現在家裡看球賽、以及跟大家一起看直播加油，那個氣氛感覺完全不一樣，歡迎大家一起集結、幫台灣隊加油。

他特別提到3月6日台灣對上日本，除了衛武營直播，運發局特別在世運主場館南面廣場也開設直播場，歡迎北高雄的市民朋友就近可到世運場觀賽。

陳其邁說，今年球賽會比12強更精彩，台灣隊準備非常久，相信一定會有非常精彩的演出，請大家一起為台灣隊；棒球最精彩的地方，就是沒有到9局結束，都不能把心放下，相信台灣隊一定會拚出好成績。

運發局說明2026WBC世界棒球經典賽高雄轉播場，3月5日台灣vs澳洲，衛武營榕樹廣場；6日日本vs台灣，衛武營榕樹廣場及草皮區與高雄國家體育場南面廣；7日台灣vs捷克，衛武營榕樹廣場；8日台灣vs韓國，衛武營榕樹廣場。

高市運發局將在衛武營、世運主場館直播WBC台灣隊賽事。（運發局提供）

