力挺廠商拓展市場 新北企業參展補助延長收件至3/13

丹瀧紡織公司於去年2月到法國巴黎參加「Texworld巴黎成衣布料及輔料（春夏）博覽會」。（圖由新北市經發局提供）

新北市經濟發展局為協助新北企業拓展國際市場、提升品牌能見度，現持續推動「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，今年度補助分2梯次辦理，第1梯次原訂於2月26日截止，經發局考量春節連假、228連假影響，為使企業有更充裕的時間準備資料，申請期限順延3月13日，歡迎企業把握機會踴躍申請。

經發局表示，參與國內外專業展覽是企業布局全球市場的重要策略，透過補助計畫，可有效降低參展成本、提升整體行銷能量，協助企業深化品牌形象並開拓新興市場，今年度計畫也持續強化與產業政策的連結，並將「友善女性就業」及「原住民族經營創業」納入優先補助考量，展現市府推動產業發展與性別平權並進的施政方向。

經發局說明，今年度第1梯次廠商參展期間為至今年6月15日間，凡依法設立於新北市的公司、行號或工廠，皆可提出申請；工商團體組團參展者，組團門檻由以往5家調整為3家以上廠商即可申請。

補助額度方面，個別廠商參加國外展覽最高可獲4萬元補助，國內展覽最高2萬元；參加線上國際展覽者，最高補助2萬元。工商團體組團參展則依參展家數核定補助金額，國外每家最高補助8萬元、國內每家最高補助4萬元，實際補助金額視各梯次申請情形及預算額度調整，相關資訊可至經發局官網查詢。

