7米高星耀之樹閃耀新莊夜空 新北中港大排光雕6日晚上起登場

中港大排今年有7米高星耀之樹閃耀新莊夜空。（記者翁聿煌攝）

新北市新莊區「中港大排光雕展」即將登場，新北市水利局自6日（週五）起，將在中港河廊展開為期24天的絢麗燈光展演，今年主題「星耀中港 夢幻星河」，運用浪漫夢幻的炫彩LED燈，搭配4大主題燈區，有7米高的星耀之樹，營造如夢似幻的夜間光景，迎接白色情人節的到來，開幕當晚安排火舞團演出，邀請市民朋友觀賞。

水利局長宋德仁表示，光雕展結合多元光影與浪漫燈飾設計，營造一條屬於中港大排的夢幻星河，讓民眾在流動星光中漫步河廊，感受城市夜景之美，全場共規劃4個主題區域，分別為「光之啟程」、「星願冰原」、「夢行星河道」與「星語花境」，以璀璨繽紛燈飾結合光雕投影，沿著蜿蜒河廊展開，並串聯自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，形塑連續而豐富的星河廊道，喚起民眾的美好記憶。

宋德仁補充，今年最吸睛的亮點是位於自信橋下的「星耀之樹」燈光裝置，7米高的立體發光樹裝飾中港河廊，彷彿被帶入一場由光芒與星河編織的浪漫夢境。現場還有3米高雪白北極熊現身，搭配可愛俏皮的企鵝群，營造極地奇幻氛圍；橋下及樓梯扶手欄杆還布置璀璨浪漫燈飾，超過3百萬盞LED燈相互輝映，交織點亮整個中港河廊。

水利局表示，在3月14日白色情人節當晚，還準備溫馨好玩的加碼闖關活動，只要現場報名且闖關成功後，即可獲得限量「情侶拼圖鑰匙圈」專屬紀念品1份，趕緊攜家人、朋友或情人一同共襄盛舉。更多「2026中港光雕展」相關訊息，請上臉書粉絲專頁「新北水漾」查詢。

光雕展資訊：展期3月6日起至29日止在中港大排展出，點燈時間：每晚6點至10點。交通資訊：可搭乘捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘；搭乘公車99 、299至財元廣場步行約2分鐘。

光雕展結合多元光影與浪漫燈飾設計，營造夢幻星河。（記者翁聿煌攝）

今年新北中港大排光雕展導覽地圖。（新北市水利局提供）

