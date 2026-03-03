為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不如預期！鰻苗捕撈漁期結束 全台捕撈量估約3500公斤

    2026/03/03 09:31 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台灣鰻苗捕撈漁期結束，全台捕撈量估約3500公斤。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    台灣鰻苗捕撈漁期結束，全台捕撈量估約3500公斤。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    台灣鰻苗捕撈漁期已於2月28日結束，嘉義縣政府農業處宣布，依「鰻苗捕撈漁期管制規定」距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，自3月1日起至10月31日止為期8個月禁捕期，禁止捕撈鰻苗，讓鰻苗得以成長繁衍下一代，永續鰻魚資源，請從事捕撈鰻苗者務必配合。

    上季台灣、日本、韓國與中國等東亞四國鰻苗捕撈量創下10年來新高，光中國就捕獲9萬7000公斤，日本也有2萬1000公斤，韓國9000公斤，最少的台灣也有6300公斤。本季截至目前為止，中國已有2萬8950公斤左右，日本約4400公斤，台灣則在2月28日以約3500公斤結束鰻苗捕撈漁期。

    嘉義沿海本季捕獲量為315公斤，雖優於往年平均值，但因價格偏低，漁民靠鰻金賺年終獎金的希望落空。

    受到上季大豐收的影響，目前台灣、日本、韓國與中國等東亞四國養殖成鰻在池量仍居高不下，致台灣這季開盤就只有每尾22元的低迷水準，之後由於去年11、12月的捕獲量寥寥無幾，價格略有浮動，去年12月25日出現每尾24元的本季最高價，但今年1月中旬衝出大量後，隨即在1月20日跌至每尾5元的最低價，最終漁期結束收盤價則是每尾8元。

