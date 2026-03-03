保育類藍腹鷴不怕人 中低海拔佐倉步道趴趴走

保育類藍腹鷴在佐倉步道現蹤，並已下遷至海拔200公尺附近。（記者游太郎攝）

花蓮市郊知名的佐倉步道曾因0403地震封路長達1年多，目前仍有災修工程持續進行中，但沿途的動植物生態反而受益，不但台灣獼猴數量急速增加，連保育類藍腹鷴也現蹤，在步道上趴趴走，不少登山客目睹直呼幸運；林保署花蓮分署表示，藍腹鷴為「野生動物保育法」公告的珍貴稀有保育類野生動物，呼籲民眾切勿有驅離、捕捉、騷擾等行為。

花蓮分署指出，由於佐倉山區生態環境逐漸恢復，藍腹鷴族群也逐漸增加，近來目擊的機會增加不少，根據長期監測資料顯示，佐倉步道確為藍腹鷴穩定出沒的區域之一，民眾在山林偶遇時，請保持適當距離進行遠觀或拍照，切勿吹哨引誘、拋擲食物或刻意靠近，避免造成動物壓力或使其喪失對人的戒心；若發現藍腹鷴受傷、遭騷擾或不當飼養，請保存相關事證，並聯繫保育警察大隊或林業保育署花蓮分署進行處理。

請繼續往下閱讀...

佐倉步道是花蓮地區熱門的登山步道，受到前年0403地震、及去年薇帕颱風外圍環流挾帶大雨影響，沿途不斷出現坍塌災情，直到去年10月才重新開放，但因為沿途仍有災修工程持續中，林保署花蓮分署呼籲民眾上山時務須注意安全，因長達一年多的封山、封路，登山遊客大幅減少，保育類藍腹鷴直接由海拔600公尺棲息地直接下遷到約200至300公尺處，還悠閒地在步道周邊覓食及活動，讓目睹民眾嘖嘖稱奇。

林姓登山客指出，曾在佐倉步道的終點後方山區看見過藍腹鷴，海拔600公尺以上，會在中、海拔現蹤，可能是一年多來較少受到人為干擾，覓食範圍逐漸擴大，加上終點處目前正在整建涼亭等設施，才會一路下遷至200多公尺處，雖然步道已恢復開放，但藍腹鷴已習慣在中低海拔活動及覓食，加上正值繁殖期，因此才會在步道上現蹤。

佐倉步道標高495公尺，長度近4公里，原為台泥採礦道路，因佐倉礦區所產礦石不夠使用，放棄礦場開採並將礦區歸還給林保署，停止採礦封山後，砂婆礑山又恢復了原來的面貌，2003年著手規劃現有步道，盡量減少對自然的破壞，使遊客進入時仍能接觸較原始的生態環境，也成為花蓮市郊著名的登山步道。

藍腹鷴為台灣特有種鳥類，也是保育類名錄列為第二級珍貴稀有的保育類野生動物，最大的特徵就是雄鳥全身帶有光澤的暗藍色，羽冠和背部則為鮮明的白色，尾部有兩根漂亮的白色長羽；雄鳥與雌鳥臉部均呈紅色，而雌鳥全身為紅棕色，身上布有黃褐色的斑紋，是育雛時最佳的保護色。

藍腹鷴生活於台灣原始林及成熟的次生林，分布於中低海拔300-2000公尺間，常於晨昏、濃霧、多雲或天候不佳、光線昏暗時，成對出現在林下開闊處或林道上安靜地覓食；屬雜食性的大型雉雞，包括嫩葉、花、種子、苔癬、白蟻、昆蟲等都是食物，生性羞怯、敏感、警覺性極高，稍受干擾即迅速鑽入林下草叢或疾速飛往坡下。

保育類的藍腹鷴近來在中低海拔的佐倉步道現蹤，讓登山客驚奇不已。（記者游太郎攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法