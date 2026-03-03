為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    七龍珠提燈來了 澎湖民眾冒雨排隊領取

    2026/03/03 09:29 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖行銷花火節，即日起發放七龍珠LED造型充氣提燈。（記者劉禹慶攝）

    澎湖行銷花火節，即日起發放七龍珠LED造型充氣提燈。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海上花火節今年與七龍珠Z聯名，澎湖縣政府搭配農曆春節與元宵節等節慶，規劃春節限定紅包袋及元宵節限定提燈等企劃，提前為花火節暖身，繼第一波七龍珠Z紅包袋春節前夕發放，第二波元宵節限定提燈今（3）日起發放。

    澎湖國際海上花火節已成為夏季澎湖最具代表性的活動。澎湖縣政府表示，藉由節慶提前推出相關行銷，有助於年初即開始累積活動聲量，也讓民眾在春節團聚與賞燈期間，搶先感受花火節所帶來的期待與話題，進一步提升澎湖整體觀光關注度。

    「七龍珠Z×2026澎湖國際海上花火節」LED造型充氣提燈，今天至3月5日上午9點起發放，在澎湖縣政府警衛室、海洋地質公園中心、篤行十村張雨生資訊站、龍門閉鎖陣地服務中心等地點開放民眾免費領取，龍門閉鎖陣地服務中心3月4日休館停止發送，每人每日限領1組，數量有限，送完為止。領取方式，包括網路社群公開分享貼文https://www.facebook.com/share/p/1YfC6vpQ1u/、活動當天出示分享畫面截圖，或於活動發放當天完成分享並出示分享畫面，即可領取。

    今年七龍珠是國際海上花火節配合廠商，縣府製作LED造型充氣提燈。（記者劉禹慶攝）

    今年七龍珠是國際海上花火節配合廠商，縣府製作LED造型充氣提燈。（記者劉禹慶攝）

