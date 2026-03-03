彰市南瑤宮開箱清點香油錢 驚見鈔票山硬幣海

南瑤宮開箱清點香油錢，驚見鈔票山硬幣海。（市公所提供）

算錢了！彰化市南瑤宮昨天（2日）開功德箱清點香油錢，動員20多人算錢，一箱箱的功德箱往桌上倒，滿桌紅色的「鈔票山」，銅板堆滿桌子彷如「硬幣海」，工作人員先以人工點錢後，再以點鈔機確認，統計金額達240萬元，比去年同期還要多出60萬元；市長林世賢研判應與南瑤宮整修完工、重啟廟門，加上今年春節天氣好，前來南瑤宮上香祈福的信眾多有關。

志工分工合作進行清點，眾人把千元鈔、百元鈔一張張疊整齊，並把10元、50元硬幣另外挑出來，再依序用點鈔機清點金額，由工作人員將現金交給銀行人員，由保全護鈔離去，宣告2個小時的清點作業全數完成。

市公所寺廟室表示，市公所代管的15間寺廟，目前已有南瑤宮香油錢清點完畢，元清觀預計3月6日開箱清點，其餘宮廟也都會在元宵節過後陸續開箱清點。

對於外界盛傳，彰化市公所每年歲末發放給70歲以上長者的6000元敬老年金，是動用南瑤宮的香油錢，市長林世賢強調，6000元敬老年金使用的是市公所的「自籌財源」，和南瑤宮沒有任何關係，市公所代為管理的所有宮廟，全都進行財務獨立，宮廟的錢僅用於該宮廟本身，以及相關的宗教禮俗文化活動等，並且都有完整的財務記錄，和市公所的財務系統完全分離，公所絕對沒花神明的錢；感謝信眾的虔誠奉獻，也歡迎大家對市公所代管的宮廟財務進行合法監督，以杜絕外界不實流言。

彰化市南瑤宮開箱清點香油錢，市長林世賢（左）全程坐鎮。（市公所提供）

南瑤宮功德箱百元鈔多到滿出來。（市公所提供）

南瑤宮功德箱香油錢大爆滿。（市公所提供）

南瑤宮重修完成入火安座，香火鼎盛。（記者湯世名攝）

